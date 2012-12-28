На Ниженке «Тойота» запрудила ручей Студёный

Водитель иномарки, видимо, решил объехать пробку на ремонтируемом мосту.





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На улице ХХ Партсъезда в ручье Студеный застряла «Тойота Королла». Жители окрестных домов не видели, как это произошло, но обнаружили автомобиль в ручье вчера.Предположительно, водитель «Тойоты» решил объехать пробку у ремонтируемого моста, но не знал, что проезда через улицы Ниженки на другую сторону ручья нет. На улице ХХ Партсъезда тупик и обрывистый берег ручья, с которого машина и слетела. Теперь она перекрыла ручей, став искусственной запрудой. Владельца автомобиля на месте нет.