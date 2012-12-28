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1050
сегодня, 17:29
4

На Ниженке «Тойота» запрудила ручей Студёный

Водитель иномарки, видимо, решил объехать пробку на ремонтируемом мосту.

На улице ХХ Партсъезда в ручье Студеный застряла «Тойота Королла». Жители окрестных домов не видели, как это произошло, но обнаружили автомобиль в ручье вчера.

Предположительно, водитель «Тойоты» решил объехать пробку у ремонтируемого моста, но не знал, что проезда через улицы Ниженки на другую сторону ручья нет. На улице ХХ Партсъезда тупик и обрывистый берег ручья, с которого машина и слетела. Теперь она перекрыла ручей, став искусственной запрудой. Владельца автомобиля на месте нет.
авария
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Комментарии (4)

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Сначала новые
не-а чё
24 минуты назад
Навигатор завёл 100%... Поколение тик-тока, чё.
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Самоликвидатор
43 минуты назад
Любо!
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Танкист Танюха
сегодня, 17:55
Надо на скорости брод брать , едрен батон
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Житель опытной
сегодня, 17:37
там раньше в одном месте можно было проехать. сейчас видать уже нельзя!!!!
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