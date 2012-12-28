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Происшествия
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сегодня, 17:29
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На Ниженке «Тойота» запрудила ручей Студёный
Водитель иномарки, видимо, решил объехать пробку на ремонтируемом мосту.
Предположительно, водитель «Тойоты» решил объехать пробку у ремонтируемого моста, но не знал, что проезда через улицы Ниженки на другую сторону ручья нет. На улице ХХ Партсъезда тупик и обрывистый берег ручья, с которого машина и слетела. Теперь она перекрыла ручей, став искусственной запрудой. Владельца автомобиля на месте нет.
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