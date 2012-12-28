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сегодня, 10:08
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«В доме кроме холодной воды нет никаких коммунальных благ»

После пожара в пятиэтажке на Липовской пропал свет, а газ еще месяц назад отключили на время капитального ремонта. В УК говорят, что электроснабжение уже восстанавливается.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №44 по улице Липовской, где вчера горел подвал.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар вспыхнул в 13:36: горел мусор на площади два квадратных метра. К хрущевке выезжали несколько пожарных отделений. Огонь оперативно они потушили, но весь дом оказался обесточен.

Жильцы говорят, что отсутствие света оставило их буквально без коммунальных ресурсов: с конца августа в доме проводится капитальный ремонт по замене газового оборудования, газа в доме нет и дом фактически держался только на свете.

«Людям пришлось покупать электрические плиты и хоть таким образом иметь возможность готовить для детей пищу, сейчас и это невозможно. Приезд представителей УК «Слобода» в 16 часов дня ничего не дал. По факту в доме, где проживают десятки детей, кроме холодной воды нет никаких коммунальных благ. Ни возможности приготовить горячую пищу, ни искупаться, даже элементарно зарядить телефон. УК «Слобода» с 17 часов дня не берет телефон. Аварийные службы города ссылаются на УК «Слобода». Замкнутый круг для жильцов дома», — сетуют жильцы дома.

Учредитель УК «Слобода» Юрий Шкляров сообщил GOROD48, что проблема, действительно, есть, но она не так масштабна.

— Газа в доме нет — идёт капитальный ремонт. Кроме того, 1 октября произошёл пожар в подвале, случилось короткое замыкание. Сначала был обесточен весь дом, но к 17:00 электроснабжение было частично восстановлено. Без света в настоящий момент остаются всего 8 квартир — сейчас мы будет с ними работать. Причина — выгорел кабель по стояку. Проблемой занимаются, — отметил Юрий Шкляров.
пожар
ЖКХ
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Комментарии (8)

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Как гость
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Лиза
сегодня, 11:20
Сочувствую жильцам.
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Не надо паники
сегодня, 11:19
Попали в такую ситуацию 8 квартир. Да, выгорел там весь кабель, за минуту не восстановишь. Ну, это ж понятно должно быть жильцам. Фигово, да, но это авария. У всего дома света не было часа 3. А газа нет, потому что ремонт. Второй месяц, и пока без затягиваний со стороны Газпрома и подрядчиков. Жильцы бы лучше меньше хлама хранили в подвале, который горел вместе со щитком! Мусорка рядом, туда дерьмо свое надо нести
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Венера
сегодня, 11:32
Да какая уж там паника… жаль что все что в холодильнике нажито непосильным трудом окажется на помойке это да.А про хлам это и на заборе можно написать у меня другая информация по возгоранию.
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Венера
сегодня, 11:02
Нормально люди живут: не помыться, не поесть.
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Гость
сегодня, 10:43
Ох, уж эта УК "Слобода".ух, уж Шкляров. Одни проблемы.
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Прораб
сегодня, 10:29
Наверное на капремонте работают квалифицированные работники да так что во всем поезде выгорел силовой кабель.
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Мудрый
сегодня, 10:24
А в 8 квартирах что,не люди живут?Полное безразличие к простым липчанам!Четко работает только повышение квартплаты,на фоне снижения качества коммунальных услуг...
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Ужс
сегодня, 10:15
Бедные люди
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