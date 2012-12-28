«В доме кроме холодной воды нет никаких коммунальных благ»

После пожара в пятиэтажке на Липовской пропал свет, а газ еще месяц назад отключили на время капитального ремонта. В УК говорят, что электроснабжение уже восстанавливается.

В редакцию GOROD48 обратились жильцы дома №44 по улице Липовской, где вчера горел подвал.По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, пожар вспыхнул в 13:36: горел мусор на площади два квадратных метра. К хрущевке выезжали несколько пожарных отделений. Огонь оперативно они потушили, но весь дом оказался обесточен.Жильцы говорят, что отсутствие света оставило их буквально без коммунальных ресурсов: с конца августа в доме проводится капитальный ремонт по замене газового оборудования, газа в доме нет и дом фактически держался только на свете.«Людям пришлось покупать электрические плиты и хоть таким образом иметь возможность готовить для детей пищу, сейчас и это невозможно. Приезд представителей УК «Слобода» в 16 часов дня ничего не дал. По факту в доме, где проживают десятки детей, кроме холодной воды нет никаких коммунальных благ. Ни возможности приготовить горячую пищу, ни искупаться, даже элементарно зарядить телефон. УК «Слобода» с 17 часов дня не берет телефон. Аварийные службы города ссылаются на УК «Слобода». Замкнутый круг для жильцов дома», — сетуют жильцы дома.Учредитель УК «Слобода» Юрий Шкляров сообщил GOROD48, что проблема, действительно, есть, но она не так масштабна.— Газа в доме нет — идёт капитальный ремонт. Кроме того, 1 октября произошёл пожар в подвале, случилось короткое замыкание. Сначала был обесточен весь дом, но к 17:00 электроснабжение было частично восстановлено. Без света в настоящий момент остаются всего 8 квартир — сейчас мы будет с ними работать. Причина — выгорел кабель по стояку. Проблемой занимаются, — отметил Юрий Шкляров.