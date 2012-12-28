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По драке в автобусе написано три заявления о привлечении виновных к уголовной ответственности
Происшествия
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сегодня, 17:20
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По драке в автобусе написано три заявления о привлечении виновных к уголовной ответственности
УМВД РФ по Липецку начало доследственную проверку избиения мужчины и женщины.
В полиции есть стразу три заявления от потерпевших: ветерана СВО, его знакомой и частного перевозчика.
Напомним, что сегодня в полдень в автобусе началась драка между цыганками и другими пассажирами, которую, возможно, спровоцировала нетрезвая женщина, ехавшая на заднем сидении с мужчиной, ветераном СВО. Пассажиры автобуса оттеснили цыганок к выходу, после чего одна из них, споткнувшись о ступеньку, упала на тротуар. До приезда на место конфликта полиции и медиков к автобусу примчались две машины с мужчинами, очевидно, родственниками цыганок, которые избили ветерана, смиренно сидевшего с палочкой, и его задиристую подругу.
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