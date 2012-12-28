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2627
сегодня, 17:20
6

По драке в автобусе написано три заявления о привлечении виновных к уголовной ответственности

УМВД РФ по Липецку начало доследственную проверку избиения мужчины и женщины.

По драке в автобусе 40-го маршрута УМВД РФ по Липецку начало доследственную проверку. Об этом GOROD48 сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полиции есть стразу три заявления от потерпевших: ветерана СВО, его знакомой и частного перевозчика.

Напомним, что сегодня в полдень в автобусе началась драка между цыганками и другими пассажирами, которую, возможно, спровоцировала нетрезвая женщина, ехавшая на заднем сидении с мужчиной, ветераном СВО. Пассажиры автобуса оттеснили цыганок к выходу, после чего одна из них, споткнувшись о ступеньку, упала на тротуар. До приезда на место конфликта полиции и медиков к автобусу примчались две машины с мужчинами, очевидно, родственниками цыганок, которые избили ветерана, смиренно сидевшего с палочкой, и его задиристую подругу.
конфликт
драка
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Гала
сегодня, 18:52
С бородой вроде пытался разнять циганок и деда в шляпе с палкой, а за что он получил не пойму
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Гость
сегодня, 18:48
А что за добрый дядя в шляпе и с палочкой который коляску выпихивал?
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не-а че
сегодня, 18:08
Оставить вещи в проходе у дверей,и уйти курлыкать на заднюю площадку автобуса....
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гость
сегодня, 17:59
Им всё сойдёт с рук, они ж, многодетные.
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+
сегодня, 17:54
Весь табор - на СВО. Пусть там свою прыть показывают. А то как быдло - по всем сиденьям прошёл... "герой".
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Коренной липчанин
сегодня, 17:53
А где же комменты?
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