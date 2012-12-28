Конфликт спровоцировала его подруга.

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Сегодня в полдень в автобусе избили ветерана СВО и его подругу. Прибывшие на остановку «Новая Жизнь» полицейские забрали в кровь избитую пару для опроса.Об инциденте со слов водителя нам рассказал частный перевозчик, обслуживающий 40-й маршрут «Железнодорожный вокзал — поселок Матырский». Из рассказа следует, что сидевшая на последнем ряду автобуса нетрезвая женщина начала цепляться к цыганкам с детьми. Слово за слово, и женщины схватились друг с другом, когда автобус остановился на остановке «Новая Жизнь». На этой же остановке в автобус зашел пожилой мужчина. Он и молодой человек оттеснили цыганок к выходу, после чего одна из них, споткнувшись о ступеньку, упала на тротуар.Водитель вызвал полицию и медиков для оказания помощи лежавшей на асфальте женщине. Но спустя несколько минут к автобусу примчались две машины с мужчинами, очевидно, родственниками цыганок, и началось форменное побоище: цыганки схватились со своей обидчицей, а дюжий мужчина, пробежав по сидениям автобуса, стал избивать смиренно сидевшего с палочкой то ли знакомого, то ли мужа задиристой женщины, оказавшегося ветераном СВО. Одержав победу, мужчины, не дожидаясь полиции и медиков, быстро уехали с места драки, прихватив с собой мгновенно пришедшую в себя пострадавшую.GOROD48 обратился в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области за комментарием, но оперативно это сделать не удалось. А перевозчик по нашему запросу предоставил нам видеозаписи конфликта.