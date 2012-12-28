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сегодня, 15:38
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В автобусе избили ветерана СВО

Конфликт спровоцировала его подруга.

Сегодня в полдень в автобусе избили ветерана СВО и его подругу. Прибывшие на остановку «Новая Жизнь» полицейские забрали в кровь избитую пару для опроса.

Об инциденте со слов водителя нам рассказал частный перевозчик, обслуживающий 40-й маршрут «Железнодорожный вокзал — поселок Матырский». Из рассказа следует, что сидевшая на последнем ряду автобуса нетрезвая женщина начала цепляться к цыганкам с детьми. Слово за слово, и женщины схватились друг с другом, когда автобус остановился на остановке «Новая Жизнь». На этой же остановке в автобус зашел пожилой мужчина. Он и молодой человек оттеснили цыганок к выходу, после чего одна из них, споткнувшись о ступеньку, упала на тротуар.

Водитель вызвал полицию и медиков для оказания помощи лежавшей на асфальте женщине. Но спустя несколько минут к автобусу примчались две машины с мужчинами, очевидно, родственниками цыганок, и началось форменное побоище: цыганки схватились со своей обидчицей, а дюжий мужчина, пробежав по сидениям автобуса, стал избивать смиренно сидевшего с палочкой то ли знакомого, то ли мужа задиристой женщины, оказавшегося ветераном СВО. Одержав победу, мужчины, не дожидаясь полиции и медиков, быстро уехали с места драки, прихватив с собой мгновенно пришедшую в себя пострадавшую.

GOROD48 обратился в пресс-службу УМВД РФ по Липецкой области за комментарием, но оперативно это сделать не удалось. А перевозчик по нашему запросу предоставил нам видеозаписи конфликта.
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Комментарии (18)

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Как гость
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Helga
40 минут назад
Отправить этих прыгунов на СВО, или все равно за бабские юбки спрячутся?
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пенсионер
сегодня, 18:34
Оперативно весь табор выселить, пока не найдут виновных, не платить соц пособия они и так не платят налоги, потому что не работают!
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гость
сегодня, 18:20
Им всё равно.
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А
сегодня, 17:57
Какой ужас. Очередные Липецкие новости.
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киноман
сегодня, 17:06
звука не хватает выговор перевозчику
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макс
сегодня, 17:05
А по отчетам у нас в каждом автобусе тревожная кнопка!
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Дейна Уайт
сегодня, 16:59
зачем в автобусе драться приходите ко мне и отведите душу
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синий трактор
сегодня, 16:51
А водитель автобуса до приезда полиции двери закрыть не мог, что бы защитить людей от нападения
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Ищи ветра
сегодня, 16:48
Уже небось к родне в другую область рванул. Ему ль не всё равно где свой степ отплясывать.
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Как сыр в масле
сегодня, 16:36
Живут ещё и на людей кидаются
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