Липецкий дуэт выиграл чемпионат России по танцам на колясках

Елена и Владимир стали сильнейшей парой России второй год подряд.

Липецкий танцевальный дуэт Елены Шалютиной и Владимира Хорошилова в Санкт-Петербурге выиграл чемпионат России по танцам на колясках. Липчане победили в категории «Комби. Европейская программа, класс 1».Тем самым Елена и Владимир подтвердили свой высокий класс, год назад они уже становились сильнейшей парой страны в этой же категории.Колясочница Елена более 10 лет занимается танцами в липецком инклюзивном театре «Параллели», Владимир посвятил танцам около 20 лет. В паре они танцуют три года. Именно эти танцоры под руководством художественного руководителя «Параллелей» Елены Богомоловой (Лемак) минувшим летом первыми из липчан удостоились звания мастеров спорта России по танцам на колясках.Санкт-Петербург принял чемпионат России уже в 19-й раз. На паркет выходили более 200 спортсменов из 17-ти регионов.