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Спорт
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сегодня, 16:24
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Липецкий дуэт выиграл чемпионат России по танцам на колясках
Елена и Владимир стали сильнейшей парой России второй год подряд.
Тем самым Елена и Владимир подтвердили свой высокий класс, год назад они уже становились сильнейшей парой страны в этой же категории.
Колясочница Елена более 10 лет занимается танцами в липецком инклюзивном театре «Параллели», Владимир посвятил танцам около 20 лет. В паре они танцуют три года. Именно эти танцоры под руководством художественного руководителя «Параллелей» Елены Богомоловой (Лемак) минувшим летом первыми из липчан удостоились звания мастеров спорта России по танцам на колясках.
Санкт-Петербург принял чемпионат России уже в 19-й раз. На паркет выходили более 200 спортсменов из 17-ти регионов.
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