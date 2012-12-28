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сегодня, 13:06
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Двухлетняя девочка упала с третьего этажа частного дома
Ее состояние тяжелое. Ребенок находится в реанимации.
— В ночь на воскресенье девочку усиленно реанимировали. Сейчас ее состояние стабилизировали. Возможно, завтра из реанимации ребенка переведут в обычную палату, — сообщили GOROD48 в больнице.
Обстоятельства падения с высоты малышки врачам неизвестны, так как ее родители-цыгане не рассказали об этом. Но уже утром в воскресенье под стенами больницы собралось до тридцати цыган и персоналу клиники потребовались значительные усилия, чтобы убедить разойтись эту группу поддержки.
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