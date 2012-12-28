Двухлетняя девочка упала с третьего этажа частного дома

Ее состояние тяжелое. Ребенок находится в реанимации.

Поздним вечером 21 сентября в приемный покой областной детской больницы доставили двухлетнюю девочку, выпавшую из окна третьего этажа частного дома. К врачам она попала в состоянии глубокого шока, со множеством травм: переломами и ушибами.— В ночь на воскресенье девочку усиленно реанимировали. Сейчас ее состояние стабилизировали. Возможно, завтра из реанимации ребенка переведут в обычную палату, — сообщили GOROD48 в больнице.Обстоятельства падения с высоты малышки врачам неизвестны, так как ее родители-цыгане не рассказали об этом. Но уже утром в воскресенье под стенами больницы собралось до тридцати цыган и персоналу клиники потребовались значительные усилия, чтобы убедить разойтись эту группу поддержки.