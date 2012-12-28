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3816
сегодня, 13:06
10

Двухлетняя девочка упала с третьего этажа частного дома

Ее состояние тяжелое. Ребенок находится в реанимации.

Поздним вечером 21 сентября в приемный покой областной детской больницы доставили двухлетнюю девочку, выпавшую из окна третьего этажа частного дома. К врачам она попала в состоянии глубокого шока, со множеством травм: переломами и ушибами.

— В ночь на воскресенье девочку усиленно реанимировали. Сейчас ее состояние стабилизировали. Возможно, завтра из реанимации ребенка переведут в обычную палату, — сообщили GOROD48 в больнице.

Обстоятельства падения с высоты малышки врачам неизвестны, так как ее родители-цыгане не рассказали об этом. Но уже утром в воскресенье под стенами больницы собралось до тридцати цыган и персоналу клиники потребовались значительные усилия, чтобы убедить разойтись эту группу поддержки.
падение с высоты
дети
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Лиза
56 минут назад
У семи нянек дитя без глаза... здоровья девочке.
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Свет
37 минут назад
А у четырнадцати - вовсе слепой
Ответить
Н
сегодня, 16:07
Да мои вы хорошие, когда наконец-то прекратите печатать один негатив про смерти и проишествия, неужели больше не осталось в жизни хорошего?
Ответить
Я спросить.
сегодня, 14:50
А сколько подоходного налога отчислила эта диаспора на лечение ребенка? Пальцы выкручиать и мозги выносить цыгане умеют!
Ответить
Викторм
сегодня, 14:41
Еще не дочитал, а уже предположил, что цыгане...
Ответить
Наплодят детей
сегодня, 14:34
На маткапиталы отстроились, а за детьми смотреть не хотят. Ещё и митинги устраивают наглецы. Пусть лучше инспектора ППДН ими активнее занимаются.
Ответить
Че правда?
сегодня, 14:20
Вай вай вай! Ну неверю я!
Ответить
Рустам
сегодня, 14:02
Умеют ЖИТЬ..... ...
Ответить
Александр Н.
сегодня, 13:56
Не плохо живут . А девочке выздоровления и без последствий.
Ответить
Житель
сегодня, 13:49
Кто не работает, тот ест и трёхэтажный дом строит.
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