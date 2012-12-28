К липецким девушкам-волейболисткам вернулась страсть. С «Северянкой» рубились уже на славу

Победить одного из фаворитов в гостях нашим пока не по силам, но в 3-м матче команда ожила.

Одни из главных фавориток турнира снова победили – 3:0, но на этот раз липчанки уже не выглядели девочками для битья. После безвольных стартовых поражений робкую надежду на будущее вселили проблески в игре нашей команды, и проснувшиеся бойцовские качества.





Пробуждение команды состоялось в втором сете, и то поначалу к нему не было никаких предпосылок: хозяйки вырвались вперёд – 10:4. Но очко за очком «Липецк» начал отыгрывать отставание, а после атаки в высоком прыжке Евгении Важновой и вовсе свел разрыв к минимуму – 17:18. Бывший главный тренер сборной России Вадим Панков после этого был вынужден взять тайм-аут. Но и он не помог. Мария Ясницкая вскоре сравняла счёт – 19:19.





Северные девушки провели концовку собранее и вырвали победу – 25:20.









Временами игра липчанок начала радовать



Самой результативной в нашей команде стала Евгения Важнова – 7 очков, Анна Крутихина принесла 5 баллов.









Евгения Важнова



Сегодня в 14:30 девчата завершат своё выступление в Череповце встречей с «Муромом». Поборемся за первую победу?





Фото ВК "Северянка"



ВК «Липецк» провёл 3-й матч стартового тура Высшей лиги «А» в Череповце, вновь встретившись с местной «Северянкой».Сказанное не относится лишь к 1-й партии, когда «Липецк» вновь набрал за партию не более полутора десятков очков, «Северянка» победила – 25:13.В третьем отрезке «Липецк» продолжал бороться, хотя поначалу уступал – 1:4. Но затем на табло высветилось равенство – 7:7, а следом липецкий блок зачехлил Александру Берёзкину и наша команда вышла вперёд – 8:7. Далее – вновь удачная игра на блоке и мы впереди уже 9:7.Липчанки довольно долго лидировали в игре с фаворитками, «Северянке» удалось настичь только при счёте 16:16. В концовке счёт вновь был скользким – 21:20, но класс соперниц позволил им довести партию до победы – 25:21, а вместе с нею и матч – 3:0.