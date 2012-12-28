Спорт
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сегодня, 11:40
К липецким девушкам-волейболисткам вернулась страсть. С «Северянкой» рубились уже на славу
Победить одного из фаворитов в гостях нашим пока не по силам, но в 3-м матче команда ожила.
Одни из главных фавориток турнира снова победили – 3:0, но на этот раз липчанки уже не выглядели девочками для битья. После безвольных стартовых поражений робкую надежду на будущее вселили проблески в игре нашей команды, и проснувшиеся бойцовские качества.
Пробуждение команды состоялось в втором сете, и то поначалу к нему не было никаких предпосылок: хозяйки вырвались вперёд – 10:4. Но очко за очком «Липецк» начал отыгрывать отставание, а после атаки в высоком прыжке Евгении Важновой и вовсе свел разрыв к минимуму – 17:18. Бывший главный тренер сборной России Вадим Панков после этого был вынужден взять тайм-аут. Но и он не помог. Мария Ясницкая вскоре сравняла счёт – 19:19.
Северные девушки провели концовку собранее и вырвали победу – 25:20.
Временами игра липчанок начала радовать
В третьем отрезке «Липецк» продолжал бороться, хотя поначалу уступал – 1:4. Но затем на табло высветилось равенство – 7:7, а следом липецкий блок зачехлил Александру Берёзкину и наша команда вышла вперёд – 8:7. Далее – вновь удачная игра на блоке и мы впереди уже 9:7.
Липчанки довольно долго лидировали в игре с фаворитками, «Северянке» удалось настичь только при счёте 16:16. В концовке счёт вновь был скользким – 21:20, но класс соперниц позволил им довести партию до победы – 25:21, а вместе с нею и матч – 3:0.
Самой результативной в нашей команде стала Евгения Важнова – 7 очков, Анна Крутихина принесла 5 баллов.
Евгения Важнова
Сегодня в 14:30 девчата завершат своё выступление в Череповце встречей с «Муромом». Поборемся за первую победу?
Фото ВК "Северянка"
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