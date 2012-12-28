Происшествия
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сегодня, 09:04
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Грязинец поджог дом своих соседей
В результате жилище серьёзно пострадало.
Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, 43-летний мужчина вечером 12 сентября в момент отсутствия соседей облил стену их дома легковоспламеняющимся средством и поджёг. О мотивах поступка в полиции пока не сообщают.
Занявшийся огонь уничтожил крышу дома и и повредил имущество внутри.
Следственными органами организован комплекс мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Назначен ряд экспертиз, в том числе для установления размера ущерба, - отметили в полиции.
По части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
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