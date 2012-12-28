Грязинец поджог дом своих соседей

В результате жилище серьёзно пострадало.

По части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.







Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области



Жителя Грязей задержали за поджог дома соседа.Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, 43-летний мужчина вечером 12 сентября в момент отсутствия соседей облил стену их дома легковоспламеняющимся средством и поджёг. О мотивах поступка в полиции пока не сообщают.Занявшийся огонь уничтожил крышу дома и и повредил имущество внутри.Следственными органами организован комплекс мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Назначен ряд экспертиз, в том числе для установления размера ущерба, - отметили в полиции.