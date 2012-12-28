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1702
сегодня, 09:04
15

Грязинец поджог дом своих соседей

В результате жилище серьёзно пострадало.

Жителя Грязей задержали за поджог дома соседа.

Как сообщили в УМВД РФ по Липецкой области, 43-летний мужчина вечером 12 сентября в момент отсутствия соседей облил стену их дома легковоспламеняющимся средством и поджёг. О мотивах поступка в полиции пока не сообщают.
Занявшийся огонь уничтожил крышу дома и и повредил имущество внутри.

Следственными органами организован комплекс мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Назначен ряд экспертиз, в том числе для установления размера ущерба, - отметили в полиции.

По части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области
Поджог
уничтожение имущества
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Комментарии (15)

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Как гость
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Сначала новые
Учитель
31 минуту назад
Название новости выглядит как "зачеркни слова, не являющиеся глаголами"
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Да
сегодня, 12:44
ну почему сразу поджег - может это была спецоперация
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Коммунист
сегодня, 11:09
Старинная русская забава, пустить красного петуха соседям.
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Аглы
сегодня, 10:58
Учите русский язык господа читать невозможно ваши комментарии
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Эх
сегодня, 11:27
Вы знаки препинания расставлять не пробовали или не знаете об их существовании?
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мнение
сегодня, 11:49
Вы знаки препинания расставлять не пробовали или не знаете об их существовании? Не в бровь, а в глаз. некоторым следовало бы перечитать дедушку Крылова. "Чем кумушек судить рядиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться".
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Житель
сегодня, 10:44
Нормальных уже давно нет
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Эх
сегодня, 10:32
Ужас какой. И, вообще, почти все Липецкие новости на этом сайте - это ужас. Грабежи, пьяная поножовщина, поджоги, вандализм. Такое ощущение, что здесь все люди такие. Нормальных людей здесь нет или о них просто не пишут?
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Тогда
сегодня, 12:38
Смотрите телевизор, там все 36 и 6, а здесь новости и происшествия
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Эх
7 минут назад
Смотрите телевизор, там все 36 и 6, а здесь новости и происшествия Я ящик уже и не включаю..
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Гость
сегодня, 10:58
Практически нет,и не заходите на этот сайт,ничего позитивного не найдете...
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Правда
сегодня, 09:54
Поджёг через Ё — форма прошедшего времени от глагола «поджечь». Он имеет значение «заставить гореть». Поджог через О — это существительное. Оно имеет значение «умышленное устройство пожара», то есть когда возгорание происходит в результате чьих-то действий. Не нужно умничать, не зная сути вопроса.
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Ха
сегодня, 09:59
Какое позновательное утро! Интересное разъяснение.
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Правда
сегодня, 10:24
Какое позновательное утро! Интересное разъяснение. Не благодарите.
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Грамотей
сегодня, 09:29
Он поджёг. Редактору двойка.
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