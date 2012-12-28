В Липецкой области температура возвращается к сентябрьским значениям

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 и 24 сентября - 12-14 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 23 сентября – 10 градусов тепла, что на 2 градуса ниже климатической нормы.На всей территории области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс горимости.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +5 до +10 градусов, днем – от +17 до +22 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +6 до +8 градусов, днем – от +19 до +21 градусов.День 22 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 1 градус мороза.