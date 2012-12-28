Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Поджигатель беспрепятственно зашел на парковку, поджег машины, и спокойно вышел
Происшествия
В Липецкой области температура возвращается к сентябрьским значениям
Погода в Липецке
Информацию о грабящих ельчан дезертирах в полиции не подтвердили
Происшествия
Грязинец поджог дом своих соседей
Происшествия
Так получиЛОСЬ
Общество
Номер счета и номер карты – братья, но не близнецы
Общество
«Металлург» продолжил проигрывать и терять футболистов
Спорт
Под Липецком столкнулись две фуры
Происшествия
Первые подробности: в столкновении грузовиков погиб водитель
Происшествия
К липецким девушкам-волейболисткам вернулась страсть. С «Северянкой» рубились уже на славу
Спорт
Читать все
Грязинец поджог дом своих соседей
Происшествия
«Металлург» продолжил проигрывать и терять футболистов
Спорт
Так получиЛОСЬ
Общество
Информацию о грабящих ельчан дезертирах в полиции не подтвердили
Происшествия
Под Липецком столкнулись две фуры
Происшествия
Первые подробности: в столкновении грузовиков погиб водитель
Происшествия
В районах Дикого и Северного Рудника отключат холодную воду
Общество
Номер счета и номер карты – братья, но не близнецы
Общество
Садиров готов извиниться за нарушение «честной игры», Бугаков говорит о пользе труда
Спорт
К липецким девушкам-волейболисткам вернулась страсть. С «Северянкой» рубились уже на славу
Спорт
Читать все
Погода в Липецке
4629
вчера, 17:00
11

В Липецкой области температура возвращается к сентябрьским значениям

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 и 24 сентября - 12-14 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 23 сентября – 10 градусов тепла, что на 2 градуса ниже климатической нормы.

На всей территории области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +5 до +10 градусов, днем – от +17 до +22 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +6 до +8 градусов, днем – от +19 до +21 градусов.

День 22 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 1 градус мороза.
погода
4
3
1
7
10

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Елена П.
сегодня, 12:13
Хочу летнюю жару
Ответить
Липчанка
сегодня, 11:05
Малина шип, мы думаем только о себе. Но дожди, влага необходима деревьям, особенно живности. Вы не присматривались, она очень страдала все эти дни без дождей.Мне приходилось ежедневно наливать воду от нескольких ведер. Может это понятно только мне? Да и город пыльный.
Ответить
Партработник
сегодня, 01:20
Липецкие синоптики ояень редко попадают в точку.
Ответить
Синоптик Валерич
сегодня, 00:32
Как может температура возратиться?! У неé что ноги есть?
Ответить
МАЛИНА ШИП
вчера, 22:40
Прекрасная погода! Осень, спасибо тебе за такой солнечный сентябрь! Ни жарко, ни холодно - прелесть, а не погода. Вечера на улице - одно удовольствие
Ответить
Я
вчера, 23:26
Вот точно!
Ответить
Липчанка
вчера, 21:36
Надоела эта сухая и часто ветреная погода.Жду дожди чтобы прибили пыль и птички вдоволь напились, все они обезводились.
Ответить
Н
сегодня, 01:03
Согласна, очень нужен дождь
Ответить
Гостья.
вчера, 21:15
Какой замечательный, почти крымский сентябрь. Пусть подольше продолжится тепло, это сказочное послеавгустовское лето.)))
Ответить
Татоша
вчера, 17:31
Непрерывное бабье лето на весь сентябрь сухо и солнечно.
Ответить
Борис Борисович
вчера, 17:16
Какое длинное, скучное, нудное лето, когда же оно закончится и наступит наконец-то долгожданное осень
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru