Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
Сегодня в Липецке: очень полезный спектакль и липчане не хотят видеть на рабочем месте фотографии своих детей
Происшествия
355
54 минуты назад
3
Отдел городского хозяйства заплатит водителю 30 000 рублей за яму на дороге
Когда водитель пошёл в суд, администрация решила вопрос мирным путём.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, 7 мая этого года в Данкове машина угодила в яму на дороге, повреждения получили подкрылок, шина и диск. Ущерб владельца автомобиля был оценен почти в 28 тысяч рублей. Эту сумму водитель решил истребовать через суд с администрации Данковского района, отдела городского хозяйства администрации Данковского района и МБУ «Чистый город».
Но в суде было заключено мировое соглашение, по условиям которого отдел городского хозяйства администрации Данковского района до 15 октября обязуется выплатить водителю 30 тысяч рублей — причинённый материальный ущерб и расходы на представителя.
0
0
1
1
2
Комментарии (3)