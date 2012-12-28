Отдел городского хозяйства заплатит водителю 30 000 рублей за яму на дороге

Когда водитель пошёл в суд, администрация решила вопрос мирным путём.

В Данкове судебный спор автомобилиста и районной администрации из-за ямы на дороге решён мирным путём.Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, 7 мая этого года в Данкове машина угодила в яму на дороге, повреждения получили подкрылок, шина и диск. Ущерб владельца автомобиля был оценен почти в 28 тысяч рублей. Эту сумму водитель решил истребовать через суд с администрации Данковского района, отдела городского хозяйства администрации Данковского района и МБУ «Чистый город».Но в суде было заключено мировое соглашение, по условиям которого отдел городского хозяйства администрации Данковского района до 15 октября обязуется выплатить водителю 30 тысяч рублей — причинённый материальный ущерб и расходы на представителя.