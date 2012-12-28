Инфляция в Липецкой области уменьшилась до 8,4%

Это лучший показатель в ЦФО.

Годовая инфляция в Липецкой области уменьшилась в августе до 8,4%. Это лучший показатель в ЦФО. Основная причина замедления роста цен — расширилось предложение отдельных непродовольственных товаров, утверждает липецкое отделение Банка России.По данным отделения, продовольственная инфляция повысилась 9,47% после 9,23% в июле. В августе цены на отдельные овощи снизились меньше, чем год назад. Причина –— выросли затраты производителей овощей на покупку техники и оплату труда. Предприятия переносили возросшие расходы в стоимость продукции. В результате цены в годовом выражении на картофель и помидоры выросли сильнее, чем в июле.Продолжается рост издержек предприятий молочной отрасли, в том числе на упаковку, логистику и оплату труда. Как результат – цены в годовом сопоставлении на молоко, творог и сметану росли быстрее, чем в прошлом месяце.При этом рост цен на услуги снизился до 9,16% в августе после 9,61% в июле. А вот по России годовой темп прироста цен на услуги вырос.Год назад индексация тарифов на содержание и ремонт жилья в регионе проводилась в большем объеме, чем в августе этого года. В результате плата за услуги ЖКХ в годовом выражении росла не так быстро, как месяцем ранее.В августе 2023 года автосервисы перенесли в цены возросшие ранее затраты. Тогда это было связано с увеличением расходов на инструменты и оплату труда. В августе этого года стоимость услуг автосервисов не изменилась. Как следствие, услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей дорожали медленнее в годовом сопоставлении, чем в июле.В Липецкой области цены на непродовольственные товары в годовом выражении в августе выросли меньше, чем в июле (на 6,63% после 7,18%).В августе прошлого года цены на моторное топливо росли вслед за мировыми ценами на нефть. Это привело к росту цен на бензин и дизельное топливо. В августе 2024 года цены на эти товары повысились не так заметно. Одна из причин – увеличение поставок топлива на внутренний рынок на фоне запрета экспорта. В результате рост цен в годовом сопоставлении на бензин и дизельное топливо в августе этого года замедлился.Из-за роста внутреннего производства медикаментов на российском рынке увеличилось их предложение. Как следствие, цены на лекарства стали расти в годовом выражении медленнее, чем месяцем ранее.Сейчас главный инструмент в борьбе с инфляцией — ключевая ставка, которую в сентябре Банк России повысил до 19% годовых.Базовая инфляция в Липецкой области снизилась до 7,38% в августе с 7,87% в июле, что ниже общего уровня инфляции в регионе (8,35%).Годовая инфляция в России в августе составила 9,05% (в июле — 9,13%). По сравнению с июлем снизился годовой прирост цен на непродовольственные товары, возрос — на продовольственные товары и услуги. Базовая инфляция снизилась более существенно — до 8,44% (в июле – 8,6%).