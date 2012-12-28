Сегодня в Липецке: музыка Глинки, стихи Есенина, счастье липчан девальвируется – для него нужно всё больше денег

Представляем вам информационную картину наступившего дня.

Теплая и сухая погода не хочет покидать наш благословенный город. Сегодня днём от 25 до 27 градусов тепла, с неба не упадёт ни капли.











С 10:00 и до окончания ремонтных работ ни капли холодной воды не выльется и из кранов в домах на улицах 3-е Сентября, 4б, 6, 6а, 26; Волгоградской, 1, 3, 5, 7, 7а, 35; Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Дружбы, 32, стр. 32; Ильича, 4, 6, 8, 10, 12а, 14; Коммунистической, 8а, 17, 21; Краснозаводской, 6, 7, 8, 8а, 23; Ленинградской, 1, 1а, 2, 4а, 6, 6а, 8, 10, 10а, 18; Литаврина, 6а, 8; Октябрьской, 7, 30, 32, 49, 51а, 51д, 52, 53 стр. 1; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Первомайской, 3, 35, 35а, 37, 45; Скороходова, 1, 1б, 2, 4, 8; Советской, 1, 3, 4, 5; Толстого, 1; Фрунзе, 1; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на площади Театральной, 1; на проспекте Победы, 22, в переулке Литаврина, 2.











С 09:00 до 12:00 будут ремонтировать сети и отключат свет на улицах А. Ладыгина; Бригадной, 19; Добровской, 7, 20; Железногорской; И.С. Бурлакова; Локомотивной, 11, 63; М.Светлова, 10; Патриотической; Писарева, 1-23; Тихой; Череповецкой, 17; Шаумяна, 1, 22; Ярославской, а также в посёлках Дачном и Казинка.









Сходить сегодня можно в Дом музыки (ул. П. Осипенко, 18) на концерт Я здесь, Инезилья!» (12+).











Будут исполнять произведения разных авторов.









Если же прийти в библиотеку чуть раньше, то можно попасть на мероприятие в честь поэта, именем которого она и названа. В 15:00 состоится лекция «Путешествия Сергея Есенина» (12+). Вход свободный.















Кино



Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) из всех искусст сегодня предлагает главнейшее – кино. В 19:01 и ни секундой позже начнётся просмотр, а затем обсуждение фильма победителя Венецианского кинофестивала-2003 «Возвращение». Россия, 2003. Драма. Режиссёр Андрей Звягинцев (12+).





В жизни двух братьев неожиданно возникает отец, знакомый им только по фотографии десятилетней давности. Появление странного и чужого для них человека переворачивает жизнь мальчиков, когда отец вырывает ребят из привычной жизни в тихом родном городе и привозит на заброшенный остров.













Во дворе

Мероприятия проекта «Всей семьёй во двор» продолжаются, сегодня их снова будет два, но принять участие смогут те, кто посреди дня не работает и не учится.















В 11:00 музыканты, диджеи и ведущие конкурсов приедут во двор домов на улица Мекркулова, 39 и 41; а в 16:00 – на проспект Победы, 101.







Сколько стоит липецкое счастье?





Чтобы чувствовать себя счастливым, среднему жителю Липецка нужно 221 рублей в месяц, выяснили в ходе опроса сотрудники SuperJob.







Счастье липчан в последнее время стремительно дорожает: в марте этого года оно оценивалось в 206 тысяч, в сентябре 2023 – в 183 тысячи. С чего же растут аппетиты при мизерной официальной инфляции в стране?















Самые высокие запросы оказались у жителей Москвы – 276 тысяч, Ростова-на-Дону – 257 тысяч, Тюмени – 253 тысячи. Самые скромные люди живут в Кирова – 190 тысяч, рязани и Кемерово – 210 тысяч, Ижевске – 212 тысяч рублей.







С неудобствами столкнутся также жители частного сектора на улицах Вильямса, Восточной, Гражданской, Грибоедова, Демократической, Добролюбова, Дружбы, К. Либкнехта, Ковалева, Куйбышева, Пархоменко,Патриса Лумумбы. . Производственной, Радищева, Репина, Римского-Корсакова, Сафонова, Свердлова, Свободный Сокол, Сурикова, Энтузиастов.С 9:00 до 18:00 оставят без электричества район Силикатных озёр, а с 09:00 до 17:00 – дома на улицах Зеленой; Ильича, 39; Краснодонской, 2, 15; Минской, 49а; О.Кошевого, 36-89; Спортивной; Украинской; в переулках Линейном и Сосновом.В промежутке с 09:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов погрузят во мрак дома на улицах А.П. Мистюкова, 1, 3, 8; Баумана, 299е; Бунина, 2, 4, 6, 8,10; Героя России Э.Белана, 6; Московской, 173; Л.Кривенкова, 25; Новотепличнолй, 40, 50; Плеханова, 5; Полиграфической, 5; Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 12-24, 37, 38, 39; Стаханова, 8а; С.М. Шерстобитова, д. 10; в садоводчестве «Металлург - 2», 302;Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку. Даже несмотря на то, что часть города перерыта и перерыта.Он будет посвящен 225-летию русского композитора с польскими корнями. Прозвучат лучшие романсы классика.Звучать романсы сегодня будут и в Центрального городской библриотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3). В 17:00 здесь начнётся вечер лирической песни «Осень в лирике романса»Константин Лавроненко, Иван Добронравов, Наталия Вдовина.Но это всё равно меньше, чем в среднем по России. Среднему россиянину, включая жителей отдалённых деревень, которые деньги видели в основном на картинках, требуется аж 250 тысяч рублей.