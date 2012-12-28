59-летний липчанин «посмотрел фотки» за 69 692 рубля

А 67-летняя женщина перевела мошенникам 2,9 миллиона рублей.

59-летний мужчина попался на новую уловку мошенников: ему позвонили и посоветовали установить приложение для просмотра фотографий. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оно оказалось вредоносным: 13-14 сентября со счёта липчанина пропали 69 692 рубля.Помимо 59-летнего мужчины за последние дни от действий мошенников пострадали еще восемь жителей области.67-летняя липчанка захотела попробовать себя в роли инвестора, но её обманули: с 30 августа по 12 сентября она по просьбе консультанта из мессенджера скачала на телефон приложение и через него отправляла деньги. Как оказалось — мошенникам.Ещё одна 67-летняя жительница Липецка лишилась 299,5 тысячи рублей, когда хотела купить гараж. Деньги она перевела мошеннику через мобильное приложение.66-летнему липчанину 13 сентября позвонили сотрудники «оператора сотовой связи» и «Госуслуг», по совету которых он перевёл через банкомат на «безопасный счёт» 972 тысячи рублей.47-летний липчанин с 22 августа по 13 сентября пытался заработать на бирже и перевёл мошенникам 1,1 миллиона рублей.13 сентября в полицию пришла 59-летняя жительница Добринки, которую с 11 по 13 сентября обрабатывали мошенники, представлявшиеся сотрудниками «Центробанка» и «ФСБ». Под предлогом предотвращения списания денег со счёта женщина перевела мошенникам через несколько банкоматов в посёлке 765 тысяч рублей.Также 13 сентября в полицию обратилась 28-летняя жительница Липецкого округа, которая лишилась 204 тысяч рублей при продаже косметологического аппарата.14 сентября в полицию обратился 54-летний липчанин, которого с 6 по 7 сентября в ходе общения в мессенджере убедили в сомнительных операциях по его счёту, и мужчина перевёл мошенникам через банкомат 480 тысяч рублей.38-летняя жительница Липецкого округа хотела получить дополнительный заработок в интернет-магазине и в результате лишилась 126 тысяч рублей. После убедительной переписки на платформе женщина перевела эти деньги через приложение на несколько счетов.