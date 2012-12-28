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Двое липчан вернулись из украинского плена
Общество
Пожар в садоводческом товариществе тушили всем миром – пожарным помогали жители Ссёлок на квадроциклах
Происшествия
Тот самый Липецк: парк Девонского периода
А знаете ли вы
Два человека погибли в ДТП на трассе «Чаплыгин - Лев Толстой»
Происшествия
Антициклон стоит крепко: в Липецкой области сухо и до +29
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: Мусаткин двор, памяти Алена Делона и юные последователи легендарного музыканта
Общество
На двух десятках улиц частного сектора отключат холодную воду
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Железнодорожный переезд на перегоне между станциями Дон и Патриаршая закроют на ремонт
Общество
Читать все
Погода в Липецке
277
сегодня, 17:02
3

Антициклон стоит крепко: в Липецкой области сухо и до +29

В ближайшие трое суток Липецкая область останется находиться на юго-западной периферии обширного антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 18-20 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.

На всей территории области установилась чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +24 до +29 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +10 до +12 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.

День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 1 градус мороза.
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Адвокат Черный
5 минут назад
Прекрасная новость! Погода просто супер. Сегодня по факту 45 августа. И это очень здорово.
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Здравствуйте
сегодня, 17:56
Подержись ещё, лето. Успеем намерзнуться зимой. Очень хорошая погода
Ответить
инфаркт миокарда
сегодня, 17:20
Всё понятно до конца этого года будет только одно лето. Это плохо конечно
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