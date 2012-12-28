Антициклон стоит крепко: в Липецкой области сухо и до +29

В ближайшие трое суток Липецкая область останется находиться на юго-западной периферии обширного антициклона, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 18-20 градусов тепла, что на 5-6 градусов выше нормы.На всей территории области установилась чрезвычайная пожароопасность лесов – 5 класс горимости.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +24 до +29 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +10 до +12 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.День 15 сентября стал самым теплым в Липецке в 1909 году, тогда в городе было +29. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1930 году – 1 градус мороза.