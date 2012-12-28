В Китае впервые с середины прошлого века повысят пенсионный возраст

Процесс повышения пенсионного возраста займет 15 лет и начнется в 2025 году. Установленный законом пенсионный возраст для мужчин будет постепенно повышен с 60 до 63 лет в течение 15 лет, для женщин-служащих — с 55 до 58, и для женщин-рабочих — с 50 до 55 лет.