ФК «Елец» посвятил победу в Липецке тренеру, в семье которого произошла трагедия

Героем встречи стал нападающий Игорь Рогованов, сделавший "хет-трик".

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ФК «Елец» посвятил победу в Липецке над «Металлургом-М» - 5:1 своему главному тренеру Владимиру Рогачеву, дюжину лет отработавшему и в штабе «сталеваров». 57-летнего наставника постигла тяжёлая утрата – умерла его мама Александра Васильевна.Рогачёв не присутствовал на стадионе «Сокол», а его команда поклялась в раздевалке, что обязательно выиграет.Дублёров «Металлург» усилили игроки основы Матвей Елизаров и особенно выделявшийся на поле Антон Рощин, арендованный у столичного «Спартака». Играть в пас они предпочитали в основном между собой, но иногда получалось очень недурно. Да и вообще, несмотря на счёт, «Металлург-М» сегодня подолгу оставлял соперника без мяча, владел инициативой и продолжал идти вперёд вплоть до последних минут – ставим плюс команде Евгения Фролова, который наконец-то получил возможность руководить командой лично на скамейке после окончания дисквалификации в СФФ «Центр».На 10-й минуте юные липчане даже открыли счёт, забил 17-летний форвард Никита Киселёв, который отличился во второй подряд игре чемпионата.Но мастерство Александра Кутьина и Ко взяло верх. На 22-й минуте неувядающий 38-летний капитан «Ельца» вывел на ударную позицию Игоря Рогованова и тот начал свои бомбардирские подвиги – 1:1. Спустя ещё 5 минут Кутьин заработал штрафной прямо по центру ворот и Александр Ролдугин-младший со штрафного «расстрелял» ворота Павла Кораблина, "стенка" в этот момент откровенно рассыпалась.В начале второго тайма роскошный шанс сравнять счёт упустил Иван Сазонов. Рощин накрутил защитников и мощно пробил из пределов штрафной в дальний угол – Иван подставлял ногу, но с метра угодил в штангу.На 60-й минуте в интересах главной команды тренеры дубля сняли с игры Елизарова. Рощина и Сазонова, которых заменили совсем юные парни.Ельчане чуть взвинтили скорости и начали наказывать игроков «Металлурга-М» за малейшие ошибки. В итоге лучший бомбардир Рогованов забил ещё на 57-й и 73-й минутах, оформив первый в сезоне «хет-трик», а на 60-й минуте отличился Виктор Кравченко.В утешительном турнире за 6-9 места в группе «Восток» после 1-го круга лидирует тамбовская «Академия футбола», которая в 3-х матчах набрала максимальные 9 очков. Далее идёт «Елец»» - 6, следом «Металлург-М» - 3 и белгородский «СШОР №1 «Салют» - 0.Второй круг скоротечного турнира липчане начнут 18 сентября в Белгороде, а команда Ельца 14 сентября сыграет в Тамбове.