Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб
С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
Происшествия
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сегодня, 17:41
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С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч
С 9 сентября в Липецкой области вводится особый противопожарный режим.
В этот период запрещено: использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность.
Штрафы для нарушителей составят:
Для физлиц – от 10 до 20 тыс. р.
Для должностных лиц – от 30 до 60 тыс. р.
Для ИП – от 60 до 80 тыс. р.
Для юридических лиц – от 400 до 800 тыс. р.
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