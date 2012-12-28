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сегодня, 17:41
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С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч

С 9 сентября в Липецкой области вводится особый противопожарный режим.

Как сообщили в правительстве Липецкой области, особый противопожарный режим вводится сроком до 9 октября.

В этот период запрещено: использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность.

Штрафы для нарушителей составят:

Для физлиц – от 10 до 20 тыс. р.

Для должностных лиц – от 30 до 60 тыс. р.

Для ИП – от 60 до 80 тыс. р.

Для юридических лиц – от 400 до 800 тыс. р.
штрафы
сжигание сухой растительности
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Комментарии (12)

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Сначала новые
режим
58 минут назад
Давно пора! Но мало. Любителей жечь - в турму!
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С села
сегодня, 18:43
Траву и ветки в контейнер ТБО нельзя, жечь нельзя. За нескошенную траву штраф. Замкнутый круг. Что делать с такими отходами?
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парторг
29 минут назад
Это вы ещё в Европе не были.
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Шурик
сегодня, 19:02
Выхода нет, придется на соборную площадь все свозить,там быстро уберут и переработать, ещё и рекламу сделают.
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Кот
сегодня, 18:36
А о людях астматиках не думают любители жечь костры. Травят людей токсинами от дыма .
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Механик
сегодня, 18:48
У меня дед был астматик. Он научил меня жечь и ничего страшного не было. Если на то пошло в Липецке не выжил бы ни один астматик.
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аналитик
сегодня, 18:28
Кто будет штрафовать ? не кому приезжайте в СНТ 3 и все сами увидите одни костры и дымовые завесы не кому осуществлять эти мероприятия
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Горожанин Липецка
сегодня, 18:15
Что такое физлиц?
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Бабушка Ненила
сегодня, 18:30
Горожанин Липецка, по Конституции РФ - мы люди (человек) и граждане России. Там нет понятия "физическое лицо", этот термин придуман в прочих "законодательных актах" для срывания штрафов. Остаётся только радоваться, что нас ещё не называют "физическое рыло" или "физморда"
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Автохам
10 минут назад
Горожанин Липецка, по Конституции РФ - мы люди (человек) и граждане России. Там нет понятия "физическое лицо", этот термин придуман в прочих "законодательных актах" для срывания штрафов. Остаётся только радоваться, что нас ещё не называют "физическое рыло" или "физморда" В Конституции нет и понятия "двойная сплошная".
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Студент
сегодня, 18:09
Придется ботву с огорода и листья с деревьев закопать, жечь дорого может обойтись.
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колхозан
сегодня, 18:29
Будем в контейнеры тромбовать.
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