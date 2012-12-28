С понедельника за костры и сжигание сухой растительности липчан будут штрафовать на суммы от 10 до 20 тысяч

С 9 сентября в Липецкой области вводится особый противопожарный режим.

Как сообщили в правительстве Липецкой области, особый противопожарный режим вводится сроком до 9 октября.В этот период запрещено: использовать открытый огонь, разводить костры, сжигать мусор и сухую растительность.Штрафы для нарушителей составят:Для физлиц – от 10 до 20 тыс. р.Для должностных лиц – от 30 до 60 тыс. р.Для ИП – от 60 до 80 тыс. р.Для юридических лиц – от 400 до 800 тыс. р.