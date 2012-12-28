Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб

Парень упал с бортика фонтана прямо на металлические форсунки.

Администрация Чаплыгинского района разыскивает родителей мальчика, который 6 августа упал в один из городских фонтанов. В администрации считают, что ребенок повредил форсунки и его родители должны возместить ущерб.«В противном случае мы будем вынуждены обратиться в органы полиции», — говорится в сообщении администрации.При этом на видеозаписи происшествия, опубликованной в паблике администрации, присутствует представитель силовых структур, который никак не отреагировал на шалости детей.«А я говорила, что там будут купаться дети. Это дети! Построили опасный фонтан, где по неосторожности могут утонуть дети и ещё предъявляют! А если ребёнок утонет, то, наверное, опять администрация будет не при чём! Сами сделали какие-то мостушки в воду. Этого и следовало ожидать. Странные слов нет…», — написала одна из подписчиц сообщества администрации Чаплыгинского района.Администрация же предупредила в сообщении: «Фонтан — это гидротехническое сооружение не предназначенное для купания. Также в нем используется техническая вода, которая обрабатывается различными химическими составами». А какое-то время спустя опубликовала еще один пост: «Давайте уточним, фонтан — не игровая площадка для детей! Просьба познакомить своих детей с правилами: там нельзя бегать, прыгать и купаться».Позицию администрации поддержали в комментариях и другие подписчики сообщества, дав отповедь первой защитнице детей.