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1077
сегодня, 10:29
11

Администрация Чаплыгинского района разыскивает упавшего в фонтан мальчика, чтобы взыскать с его родителей ущерб

Парень упал с бортика фонтана прямо на металлические форсунки.

Администрация Чаплыгинского района разыскивает родителей мальчика, который 6 августа упал в один из городских фонтанов. В администрации считают, что ребенок повредил форсунки и его родители должны возместить ущерб.



«В противном случае мы будем вынуждены обратиться в органы полиции», — говорится в сообщении администрации.

При этом на видеозаписи происшествия, опубликованной в паблике администрации, присутствует представитель силовых структур, который никак не отреагировал на шалости детей.

«А я говорила, что там будут купаться дети. Это дети! Построили опасный фонтан, где по неосторожности могут утонуть дети и ещё предъявляют! А если ребёнок утонет, то, наверное, опять администрация будет не при чём! Сами сделали какие-то мостушки в воду. Этого и следовало ожидать. Странные слов нет…», — написала одна из подписчиц сообщества администрации Чаплыгинского района.

 Администрация же предупредила в сообщении: «Фонтан — это гидротехническое сооружение не предназначенное для купания. Также в нем используется техническая вода, которая обрабатывается различными химическими составами». А какое-то время спустя опубликовала еще один пост: «Давайте уточним, фонтан — не игровая площадка для детей! Просьба познакомить своих детей с правилами: там нельзя бегать, прыгать и купаться».

Позицию администрации поддержали в комментариях и другие подписчики сообщества, дав отповедь первой защитнице детей.
порча имущества
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Комментарии (11)

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Как гость
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Сначала новые
Я
10 минут назад
А форсунки ребенка не повредили?
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Да уж
32 минуты назад
Попробуйте уследить за ними О ни так и лезут туда Сделайте эти форсунки в центре фонтана Хорошо, что мальчик спину о них не сломал
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Лиза
47 минут назад
Родители должны объяснять своим чадам где можно играть, а где нельзя!
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Александр
59 минут назад
Значит такой дешевый металл у форсунки, если маленький мальчик сломал. Администрация пожадничила
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Житель
сегодня, 11:00
Ну сломал и сломал ,не специально же ! Делать надо руками а не другим местом ! Починините ничего страшного
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Житель
сегодня, 10:56
Это же Дети !!! Все для детей !
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Мать
сегодня, 10:52
Я тоже согласна с администрацией. Дети обязаны знать слово -нельзя,чтоб потом не было мучительно больно.
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больнительно мучно
47 минут назад
Где вы видите на фонтане надпись "Нельзя!" ?
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Мать
33 минуты назад
Где вы видите на фонтане надпись "Нельзя!" ? Голова для чего на плечах?Или по вашему надо кому то везде писать слово НЕЛЬЗЯ.?Или вы живёте по принципу -все можно?Ну тогда ожидайте что кто то вам скажет -нельзя,как тем молодым которые избили дворника а теперь скулят и прощение просят.
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Я
9 минут назад
Голова для чего на плечах?Или по вашему надо кому то везде писать слово НЕЛЬЗЯ.?Или вы живёте по принципу -все можно?Ну тогда ожидайте что кто то вам скажет -нельзя,как тем молодым которые избили дворника а теперь скулят и прощение просят. Надо строить так, чтоб об упавшего ребенка не ломалось.
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м
сегодня, 10:44
согласна с администрацией
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