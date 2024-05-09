Выходные в Липецке: выборы губернатора, День Сырского Рудника, бесплатное кино, «Металлургу» пора выигрывать

Представляем вам программу наступивших выходных.

На выходных мы стараемся придать читателям заряд бодрости от творчества липецких музыкантов. Сегодня для вас споёт Роман Дубровин, автор и исполнитель собственных песен, в которых царят гармония, понимание, тепло и, конечно же, - любовь.









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В течение обоих выходных дней погода будет точь-в-точь, как в минувшую пятницу: температура 24-26 градусов и без осадков.











В субботу, 7 сентября, с 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Коммунальной, 10, 12; Прудной, 2; Фрунзе, 30, 32; а также в частном секторе на улицах Городовикова, Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, в переулке Узорном.











По данным Липецкой областной избирательной комиссии, в первый день выборов в пятницу явка в регионе составила 23,32%.











Выбирать губернатора жители региона будут ещё два дня – субботу и воскресенье.







Кино бесплатно







10:00 «Фея и белый кит». Китай, 2023. Мультфильм (6+).









12:00 «Тайна волшебных часов». Нидерланды, 2020. Фэнтези (6+).









14:00 «Катя-Катя» Россия, 2023. Военный, мелодрама (12+).











16:00 «Квест». Россия, 2023. Приключения (12+).









18:00 «Человек ниоткуда» Россия, 2023. Фантастика (12+).









Роли озвучивали: Анна Старшенбаум, Гарик Харламов, Павел Прилучный, Диомид Виноградов.







Липецкая государственная филармония открывает новый сезон занятий для самых маленьких «Музыка развивает» (0+) в концертном зале «Унион».













В Липецкой областной универсальной научной библиотеке 7 сентября в 14:00 состоится лекция на животрепещущую тему «История и происхождение казачества» (12+).













Её проведёт Сергей Соколов, называющий себя атаманом станицы «Донская» Липецкого округа Союза казаков России. Вход свободный.





Прогулки по Липецку



7 сентября в 11:00 состоится прогулка-экскурсия по Нижнему парку (6+). Гости узнают многое об истории Липецка и его главной жемчужины XIX столетия – знаменитого Липецкого грязевого курорта.















Сбор возле путевого домика Петра I. А в 15:00 возле домика состоится мастер-класс по игре в крокет (12+)





День Сырского Рудника





Веселее всего 7 сентября будет на Сырском Руднике. Возле ДК «Рудничный» (ул. Одоевского, 13) в 16:00 начнут праздновать День жилого района (6+).

















Приют комедиантов





В культурном пространстве «Библиотека» 7 сентября в 19:00 липецкие стендап-комики проведут вечер импровизации (18+).















Юмористы разыграют сценки, отталкиваясь от вводных, которые им дают зрители. Дарья Королёва.





Театр





В Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого завершаются гастроли коллег из Калининграда.















В последние дни артисты Калининградского областного музыкального театра решили порадовать юных липецких зрителей. 7 сентября они покажут постановку «Бременские музыканты» (6+), начало в 12:00 и в 17:00. 8 сентября на сцене сказка «Царевна лягушка» (0+), начало в 12:00.





Волейбол





В Липецке продолжаются игры предварительного этапа Кубка России по волейболу (6+).















Футбол





А для футбольного «Металлурга» вновь наступит «время Ч» на Центральном стадионе (ул. Первомайская, 59) 8 сентября в 19:00 (6+).





Очередным соперником станет «Муром». Липчанам давно пора одержать первую победу в чемпионате, воскресенье – просто идеальный для этого день. «Металлург» готовился к игре целую неделю, тогда как муромчане в среду играли на Кубок России и уступили дзержинскому «Химику» - 262, 4:5, пен. Плюс, у гостей будет непростой переезд, переход с муромского искусственного газона на натуральный… Словом, когда выигрывать, если не сейчас?...













Противостояние будет любопытным ещё и потому, что оба тренера являются рекордсменами сборной Белоруссии. Наставник «Мурома» Александр Кульчий провел больше всех матчей за национальную команду – 102, а наш Максим Ромащенко – лучший бомбардир в истории, 20 голов.





Фрагмент концерта исполнителя в АРТ- пространстве «Модное Место» ОЦКНТ, оператор Аркадий Свиридов.Удовольствие провести воскресенье без холодной воды выпадет с 10:00 до конца ремонта на долю обитателей домов на улице Волгоградской, 8, 8а, 10, 12, 14, 13, 14а; а также в частном секторе на улицах Бехтерева, Волгоградской, Воронежской, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Ильича, Красина, Лазо, Профсоюзной, Песчаной, Станиславского, Степной, Студенческой, Тургенева.Отключений света на этих выходных не запланировано.В Липецке показатель заметно ниже - 11,31%. Жители Ельца оказались чуть ли не вдвое сознательнее липчан: проголосовал уже каждый четвёртый – 25,71%. Лучшую явку среди районов показал Грязинский – 41,58%.В Липецком доме музыки 7 сентября вновь пройдут кинопоказы в рамках проекта «Семейное кино». Вот расписание:Все показы бесплатные.У многих липчан уже сложилась семейная традиция: по выходным ходить в Областной Центр культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на кинопоказы. На этой неделе липчанам предложат посмотреть мультикРоссия, 2023. Режиссёр Василий Ровенский (6+).«Лебединое озеро» — самый знаменитый балет в мире. Именно эту постановку и предстоит спасти уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в театр, где знакомится с любимицей примы-балерины Анастасии — собачкой Марго. И именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой, которую в четвертом акте балета должна была бы надеть Анастасия. Спектакль под угрозой срыва! Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль.Сеансы 7 и 8 сентября в 12:00 и в 15:00.Урок-игра «История одного зёрнышка» пройдёт 7 сентября, начало в 11:00 и в 12:20.В программе аквагрим, фотозоны, территория ГТО. В 17:00 состоится торжественное открытие местной Доски почёта, выступление липецкого симфонического оркестра. В 18:30 – главная часть праздника – музыка и концерт местных артистов.В СК «Атлант» в Копцевых Хуторах (ул. Котовского, 1в) местной команде, которая на старте одержала две победы, предстоят решающие игры: 7 сентября в 18:00 с краснодарским «Динамо», выступающим в Суперлиге, а 8 сентября в 14:30 – с «Корабелкой» из Санкт-Петербурга, сильнейшей командой Высшей лиги «А» прошлого сезона. Вот это уже – испытание по самому большому счёту!