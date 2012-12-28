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26 минут назад

Экспертный клуб: Липецкая область — территория развития

Третья стратегическая сессия Липецкого экспертного клуба обсудила пути развития региона.

Третья сессия Липецкого экспертного клуба, совместного проекта областной Общественной палаты и федеральной экспертной сети «Клуб регионов», собрала 30 августа известных российских политологов и социологов, в Липецк приехали Сергей Старовойтов, Евгений Минченко, Илья Гращенков, Виктор Потуремский, Дмитрий Еловский. Вместе с ними будущее региона обсуждали представители Общественной палаты Липецкой области, научного сообщества, руководители предприятий и общественных организаций.

Федеральные эксперты отметили опыт области в развитии производства и технологий, социальной инфраструктуры, внедрения современных цифровых решений в реализацию мер социальной поддержки. По их мнению, конструктивные отношения, выстроенные главой региона с федеральным центром, позволяют области получать масштабную поддержку федерального бюджета, к тому же, область становится площадкой обкатки пилотных проектов. А лучшие практики Липецкой области тиражируются на всю страну.

Региональные эксперты рассказали об опыте взаимодействия власти и общественности в обсуждении приоритетов развития области, решении вопросов в ключевых сферах, поделились своей оценкой результатов и перспектив в развитии АПК и села, производства и инноваций, науке и образовании, ориентированных, в первую очередь, на обеспечение экономики региона квалифицированными кадрами.



— Стратегические сессии — это хороший пример того, как власть умеет взаимодействовать с обществом. Регион показывает неплохие результаты. Это связано с тем, власть умеет справляться со сложными ситуациями. Я имею ввиду, не только атаки дронов, но и, например, коммунальный кризис. Липецкая область — пример позитивного взгляда на жизнь. У вас оптимистичные люди, уверенные в завтрашнем дне, — считает политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов.



— Липецкая область, безусловно, выглядит уверенно развивающимся регионом. Если говорить о динамике этого года — даже несмотря на достаточно серьезные события, социальное самочувствие и доверие к власти остаются традиционно устойчивыми. Ключевая оценка — устойчивое развитие региона. Это такие факторы как, благоустройство, жилищное строительство, развитие экономики, развитие Липецка и других городов, социальная сфера. Справедливо сказать, что Липецкая область становится таким законодателем — трендсеттером в управленческих практиках, в том числе в социальной отрасли, — считает социолог, политолог, директор по политическому анализу «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.



— Липецкая область находится в неоднозначном положении: с одной стороны здесь есть некоторые тревоги — закрыт аэропорт, атаки, с другой стороны, это связано в том числе с западными санкциями, потому что освободились ниши, пришли новые партнеры с Востока. Я знаю, удалось несколько крупных проектов перетянуть в Липецкую область. И развиваются не только традиционные для Липецкой области направления, но и инновационные производства, которых в стране стало не хватать — производство батареек, внедрение искусственного интеллекта. Это те драйверы роста, которых в других регионах нет. Липецкая область формирует новый имидж, успешно встраивается в обновленную российскую экономику, — уверен президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.



— В Липецкой области создана лучшая, на мой взгляд, в стране система по патронажу, начиналась она как система сопровождения семей участников СВО, теперь она распространилась на другие категории граждан. Очень эффективно выстроена работа по решению проблемы о допуске местных производителей к полкам торговых сетей. Выстроено специальное подразделение, которое обеспечивает логистику. Очень большие успехи сделаны на пути цифровизации, — говорит политтехнолог, директор коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.



— Здесь важно не только слушать и слышать людей. Это все надо собрать и проанализировать и выдать в виде некого понятного проекта с понятными целями и конкретными достижениями. Потом запаковать это в соответствии с федеральными установками, интегрировать в национальные проекты, встречаясь с министром, вице-премьером, правильно ему это подать. Объяснить, что получит от этого федеральный центр, сколько людей получит от этого пользу, взять на себя обязательства, получить под это ресурсы и начать делать. А в процессе выполнения сделать так, чтобы вся система заработала, и люди получили то, что просили, — оценил работу региональных властей политолог, генеральный директор Коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский.



— Вы не представляете, насколько сильно различается экономическая жизнь в регионах. Это разные миры! И мы должны это принять как данность. Образец Липецкой области в плане промышленного и агропромышленного развития может быть тиражирован в других регионах. Во многом успех определяется тем, что были созданы институты развития — определенные территории с особым режимом, мне думается, что это было удачное решение, которое предопределило успех развития в дальнейшем. Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание, и который мог бы также быть растиражирован —глубокая переработка агропромышленной продукции. Она может стать той палочкой-выручалочкой, которая увеличит валовый региональный продукт и увеличит доходы населения, — считает доктор политических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова, председатель экспертного совета АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов Дмитрий Нечаев.



В работе экспертного клуба принял участие Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он рассказал, как региональная власть выстраивает диалог с жителями, а также поделился планами развития региона.

— Первым словом, которое должно быть с нами на ближайшие годы и главной целью всей работы, является забота о каждом жителе региона, о семье. Здесь речь идет о развитии проактивных мер соцподдержки, качестве медицинских услуг, внедрении новых технологий в сферу образования. В зоне нашего внимания остаются многодетные семьи, инвалиды, выпускники вузов и техникумов, пожилые люди. Второе —обеспечение комфорта. Все, что касается создания современной среды, от капремонта многоквартирных домов и благоустройства общественных пространств, до замены коммунальных сетей и развития транспорта, ремонта и строительства дорог. Третье — спокойствие жителей региона за детей и своих близких. Оно зависит от эффективности работы системы оповещения, стопроцентного охвата видеонаблюдением общественных пространств и многоквартирных домов. Мы работаем для того, чтобы в Липецкой области нашим людям было комфортно и безопасно жить, чтобы каждый чувствовал заботу и поддержку, — сказал Игорь Артамонов.  



Итоги работы трех стратегических сессий подвела директор филиала РАНХиГС Елена Гончарова.

— Результат даже превысит наши ожидания. За счет привлечения федеральных экспертов мы получили немножко другой взгляд на представление о том, что происходит в Липецкой области. Нам удалось подключить огромное количество активных неравнодушных людей — 10 000 активистов. Планы развития Липецкой области во всех направлениях, начиная от поддержки семей, поддержке СВО, строительстве дорог, поддержке педагогов и много-много других предложений, которые были, практически сразу попадали в работу правительства. Потому что во всех стратегических сессиях наряду с общественниками принимали участие представители правительства, курирующие различные направления. Идеи в работу уходили прямо с колес. Это, безусловно, очень крутой результат! — сказала Елена Гончарова.
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