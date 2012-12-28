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54 минуты назад
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Липецкая область заняла 30 место по уровню высоких зарплат

Доля липчан, которые получают зарплату выше общероссийского уровня, составила 25,3%. 

Липецкая область оказалась на 30-м месте в рейтинге регионов с высокими зарплатами — третий рейтинг регионов России с высокими зарплатами подготовило РИА Новости. Данные для рейтинга брались за нынешний год. В исследовании рассмотрена доля работников, получающих зарплату выше среднероссийской с учетом различий в региональных ценах.

Так, во втором квартале 2024 года средняя зарплата по стране выросла до 86,5 тысячи рублей. Доля липецких работников, получающих зарплату выше общероссийского уровня, составила 25,3%, а показатель сотрудников с зарплатой выше двух средних по стране — 5%.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, в нем 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. Второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, в котором высокая зарплата у 54,2% работников. Замыкает первую тройку в рейтинге Магаданская область — с результатом в 53,3%. Вместе с тем, у замыкающей десятки рейтинга самая высокая доля не превышает 12,6%. По подсчетам составителей в конце рейтинга оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Авторы рейтинга отмечают, что в данном случае возможно некоторое искажение статистики. В ряде регионов, замыкающих рейтинг, доля «зарплат в конвертах» может быть весьма значительна. 

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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Горожанин Липецка
22 минуты назад
Про 86000 это доход, а не зарплата.
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Буквоед
27 минут назад
Есть три вида лжи-Просто ложь,Наглая ложь и Статистика!
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росстат
30 минут назад
где мои недостающие 50,000 ??
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Похоже
40 минут назад
РИА Новости данные в липецком обкоме взяли
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////гость\\\\
40 минут назад
пойду к директору с этой публикацией, скажу где моя зарплата 86,5 тысяч рублей , ну или когда будет хотя бы
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