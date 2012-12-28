Сегодня в Липецке: снова в школу, безопасность во время линеек, на уроках запретили мобильники
Экономика
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54 минуты назад
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Липецкая область заняла 30 место по уровню высоких зарплат
Доля липчан, которые получают зарплату выше общероссийского уровня, составила 25,3%.
Так, во втором квартале 2024 года средняя зарплата по стране выросла до 86,5 тысячи рублей. Доля липецких работников, получающих зарплату выше общероссийского уровня, составила 25,3%, а показатель сотрудников с зарплатой выше двух средних по стране — 5%.
Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, в нем 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. Второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, в котором высокая зарплата у 54,2% работников. Замыкает первую тройку в рейтинге Магаданская область — с результатом в 53,3%. Вместе с тем, у замыкающей десятки рейтинга самая высокая доля не превышает 12,6%. По подсчетам составителей в конце рейтинга оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Авторы рейтинга отмечают, что в данном случае возможно некоторое искажение статистики. В ряде регионов, замыкающих рейтинг, доля «зарплат в конвертах» может быть весьма значительна.
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