Липецкая область заняла 30 место по уровню высоких зарплат

Доля липчан, которые получают зарплату выше общероссийского уровня, составила 25,3%.

Липецкая область оказалась на 30-м месте в рейтинге регионов с высокими зарплатами — третий рейтинг регионов России с высокими зарплатами подготовило РИА Новости. Данные для рейтинга брались за нынешний год. В исследовании рассмотрена доля работников, получающих зарплату выше среднероссийской с учетом различий в региональных ценах.Так, во втором квартале 2024 года средняя зарплата по стране выросла до 86,5 тысячи рублей. Доля липецких работников, получающих зарплату выше общероссийского уровня, составила 25,3%, а показатель сотрудников с зарплатой выше двух средних по стране — 5%.Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, в нем 65,8% работников получают зарплату выше среднероссийской. Второе место занимает Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, в котором высокая зарплата у 54,2% работников. Замыкает первую тройку в рейтинге Магаданская область — с результатом в 53,3%. Вместе с тем, у замыкающей десятки рейтинга самая высокая доля не превышает 12,6%. По подсчетам составителей в конце рейтинга оказались Кабардино-Балкария, Ингушетия и Чечня. Авторы рейтинга отмечают, что в данном случае возможно некоторое искажение статистики. В ряде регионов, замыкающих рейтинг, доля «зарплат в конвертах» может быть весьма значительна.