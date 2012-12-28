Студенческая общага – как объединить быт и учебу

Поступление в вуз – один из важных шагов вчерашнего школьника во взрослую жизнь. Для некоторых студентов, которые поступили в университет другого города, начало учебного года станет боевым крещением самостоятельным бытом. Самостоятельная жизнь – это когда больше не надо отчитываться об оценках в дневнике, а время отбоя можно передвинуть на «чуточку позже».

А потом приходит осознание – почему-то одежда не стирается сама, обед не ждет на столе после занятий. Продукты в холодильнике не появляются из ниоткуда, грязная посуда не становится чистой по взмаху волшебной палочки – мыть нужно не только тарелку и ложку, но и кастрюлю со сковородкой. Позаботиться о необходимых вещах, покупках, приготовить себе еду – и, конечно, не забыть об учебе. В первые недели новые реалии выбивают из колеи. GOROD48 представляет рекомендации, как наладить студенческую жизнь вдали от родителей.Чтобы попасть в общежитие, необходимо получить в университете направление на заселение. После с необходимыми справками (например, потребуется медсправка) будущий студент отправляется в общежитие и получает у коменданта ключи от своей комнаты.Бытовые условия, в которых предстоит жить в ближайшие годы, зависят от типа общежития. В блочных комнаты объединяются в отдельные блоки, на такую секцию приходится одна кухня и один санузел. В общежитиях квартирного типа санузел и душ есть в каждой комнате, а вот кухня может быть всего одна на этаже. В коридорных комнаты расположены вдоль длинного коридора, на этаже – по одному душу, туалету и кухне. В общежитиях гостиничного типа комнаты рассчитаны на двух-четырех человек, отдельный санузел на одну или две комнаты.В самой комнате студенту для проживания полагаются кровать, матрац и наматрасник, подушка, одеяло, комплект постельного белья, покрывало, стол, стул, тумбочка. Шкаф как правило общий на всех обитателей комнаты.При переезде в новую жизнь стоит подумать о минимуме вещей, которые пригодятся до первого визита домой. Оптимально, если в базовом наборе все будет сочетаться со всем – блузка подойдет под любые брюки или юбку, кардиган или пиджак вполне будет смотреться как с джинсами, так и с классикой. В любом случае потребуется одежда на выход (на занятия, прогулки с друзьями, поход в магазин), уличная обувь, спортивная одежда для занятий физкультурой, домашняя одежда для общежития, тапочки, пара теплых вещей на внезапно изменившуюся погоду. Вместо зонта можно взять дождевик. Весь гардероб перевозить из дома не стоит – может не хватить места для вещей. А вот вешалки-плечики не помешают.Важный пункт – небольшая аптечка. В нее следует положить обезболивающее, перекись водорода, сорбенты, жаропонижающее, спазмолитики, антигистаминные, антисептики, лейкопластыри, необходимые препараты, если такие есть.Душевые принадлежности можно захватить из дома, но также – приобрести на месте: зубная щетка, зубная паста, мочалка, мыло, шампунь, гель для душа, маски для лица и волос, средства гигиены всегда найдутся в магазине по соседству. Для мыльных принадлежностей лучше купить небольшой пластиковый органайзер или коробку — с ними удобнее ходить в душ. А вот косметику и расческу лучше упаковать сразу вместе с необходимой одеждой.Здесь, прежде, чем приступать к сбору посуды и вещей, следует узнать правила проживания в общежитии. Многие вузы запрещают использовать в комнатах электрические бытовые приборы. В качестве альтернативы предлагаются общие кухни, прачечные и гладильные.В любом случае, потребуется посуда – тарелка, чашка, ложка, вилка, кухонный нож, небольшие кастрюля и сковородка. Не будут лишними пара кухонных полотенец и прихваток. Можно захватить небольшую настольную лампу. Среди особо ценимых студентами приборов – электрический чайник, микроволновка и мультиварка, утюг. Если в общежитии разрешается пользоваться этими приборами в комнатах, их можно купить вскладчину после заселения, так выйдет дешевле.Электрический удлинитель или тройник выручит, если в комнате мало розеток. Тройники разрешены почти везде. Удлинитель должен быть обязательно с заземлением, при проверках смотрят именно на наличие заземления у удлинителя. Пригодится и минимальный набор инструментов и предметов – нитки и иголки, небольшая отвертка, ножницы.Лучше с порога обговорить с соседями по комнате как составить график дежурств – сколько раз в месяц устраивать уборку, в какой очередности приводить в порядок места общего пользования, как заботиться об общих бытовых приборах. Графики помогают снять часть проблем в период поиска компромиссов совместного житья.Отдельная от родителей жизнь – не только самостоятельная готовка и уборка. Стиркой и глажкой придется заниматься также самому.Казенное постельное белье можно сдавать в прачечную. Но некоторые студенты привозят свои комплекты и не хотят потом случайно их потерять. А ждать, когда освободится стиральная машинка в общежитии, чтобы загрузить свое белье, бывает долго. Стоит поинтересоваться, есть ли поблизости отдельная прачечная, где можно постирать и белье, и свою одежду.Общепит – это быстро, но не всегда дешево. В какой-то момент студент дозревает до мысли: пора готовить самостоятельно. Салаты из минимального числа ингредиентов и супы из пакетиков – обычно, первое, что осваивают в общаге. Многие вчерашние школьники боятся круп – вдруг рис и гречка разварятся или недоварятся? Сейчас спасением станут крупы и даже макароны в пакетиках на одну порцию – там не надо отмерять количество воды, достаточно по инструкции следить за временем, вовремя вытащить такой пакет из кастрюли.Недоеденную порцию лучше переложить в контейнер и подписать посуду маркером – в общем холодильнике такая еда не окажется на правах бесхозной, а значит, того, кто первый взял