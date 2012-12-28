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Общество
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сегодня, 10:32
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Один пациент вылечился от лихорадки Западного Нила
Трое человек остаются в больнице.
В областной инфекционной больнице остаются еще трое пациентов: 42 лет, 48 лет и 66 лет. Двое из них находятся в реанимации.
Лихорадка Западного Нила относится к группе заболеваний, общих для человека и животных. Переносчиками вируса являются преимущественно комары, но не исключена передача клещами. Резервуар инфекции — птицы, грызуны и сельскохозяйственные животные. Основной путь заражения человека — это укус комара, инфицированного вирусом Западного Нила, напитавшегося кровью зараженных птиц, грызунов, сельскохозяйственных животных. Большая часть заболеваний регистрируется во второй половине лета и осенью.
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