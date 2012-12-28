Происшествие на Силикатных озёрах: водитель катера отказался от освидетельствования на состояние опьянения
Суд взыскал с предприятия компенсацию вреда, причиненного почвам, в сумме более 4,4 млн рублей
Происшествия
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41 минуту назад
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17-летнего ельчанина обманули мошенники
Юноша хотел купить процессор, но его обманули.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 22 по 24 августа он общался в мессенджере с продавцом процессора и перевёл ему 7400 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.
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