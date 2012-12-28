17-летнего ельчанина обманули мошенники

Юноша хотел купить процессор, но его обманули.

25 августа в Ельце в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 17-летний юноша.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 22 по 24 августа он общался в мессенджере с продавцом процессора и перевёл ему 7400 рублей, после чего тот перестал выходить на связь.