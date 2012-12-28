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Происшествия
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сегодня, 10:56
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69-летний житель Краснинского района погиб в пожаре
Огонь вспыхнул в частном доме.
Также огонь за минувшие сутки уничтожил строительную бытовку и надворную постройку в Грязях на улицах Березовой и Правды, хозпостройку в селе Никольское Липецкого округа и бесхозное строение в данковском СНТ «Клён».
В деревне Колосовка Елецкого района сгорели веранда и часть кровли жилого дома, а в жилом доме на улице Трудовой в Липецке огнем повреждено имущество на пяти квадратных метрах.
За сутки в Липецкой области пожарные пять раз тушили пал сухой травы и пять раз мусор — на открытых площадях, выезжали на сообщения о подгоревшей пище и коротком замыкании в трансформаторе.
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