69-летний житель Краснинского района погиб в пожаре

Огонь вспыхнул в частном доме.



Утром 29 августа во время пожара в деревне Дегтевая Краснинского района погиб 59-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. Его дом сгорел.Также огонь за минувшие сутки уничтожил строительную бытовку и надворную постройку в Грязях на улицах Березовой и Правды, хозпостройку в селе Никольское Липецкого округа и бесхозное строение в данковском СНТ «Клён».В деревне Колосовка Елецкого района сгорели веранда и часть кровли жилого дома, а в жилом доме на улице Трудовой в Липецке огнем повреждено имущество на пяти квадратных метрах.За сутки в Липецкой области пожарные пять раз тушили пал сухой травы и пять раз мусор — на открытых площадях, выезжали на сообщения о подгоревшей пище и коротком замыкании в трансформаторе.