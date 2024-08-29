«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Мать погибшего 15-летнего Никиты: «За неделю после смерти сына со мной так и не связался дознаватель»
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: жара усилится, репетиторы получат невиданную поддержку и новый фильм со Стейтемом
Информационная картина последнего четверга лета.
Жара в конце лета становится всё сильнее, сегодня воздух раскалится до 30-32 градусов. Об осадках не может быть и речи!
Отключение света
С 9:00 до 18:00 в связи с ремонтом на сетях останутся без электричества улица Московская, проезды Поперечный, Товарный, Универсальный; а с 11:00 до 17:00 – улицы асфальтная, Байкальская, Владивостокская, Владимирская, Краснодарская, Майская, Морская, Пензенская, Пришкольная, Речная, Р.Ибарурри, Санаторная, Таёжная, Тепличная, Уступная, Фруктовая, Южная, а также проспект Победы.
В промежутке с 8:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта на срок до 3-х часов обесточат улицы В.Бачурина, Вилли Огнева, Жуковского, Коммунистическую, Краснодонскую, Краснознамённую, Энергостроителей.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Первый концерт после длинной летней паузы пройдёт в липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18).В 19:00 начнётся представление «Органное путешествие» (12+), специальным гостем которого станет мастер игры на органе Мария Каневская из Казани. Ей подыграют и подпоют местные артисты Эвелина Бокова (виолончель), Сергей Тюленев (фагот), Лилия Пищикова (вокал, сопрано).
Эльвира Бокова
Гулянья для всех
Мероприятия «Всей семьёй во двор» (0+) сегодня пройдут в 18:00 во дворе дома на улице Космонавтов, 80.
Веселый конкурсы, ди-джеи, музыка и развлечения ждут обитателей этого и соседних домов на празднике «с доставкой по месту жительства».
125 тысяч книг за лето
Чемпионаты бывают разные, а не только по боксу или футболу. В 14:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) начнётся награждение лучших участников ежегодного чемпионата «Лидеры чтения».
Три месяца около 900 любителей книг собирали стикеры, которые выдавали в библиотеках за каждые 5 прочитанных книг. В результате за лето ребята прочли около 125 тысяч книг! Сегодня наградят сильнейших, но и остальные участники смогут рассчитывать на утешительные призы.
Мальчишки и девчонки младшего школьного возраста выбирали в основном книги Виктора Драгунского, Бориса Заходера, Николая Носова. Подростки интересовались приключениями, детективами. Пользовались спросом журналы «Детская энциклопедия», «Смешарики».
Репетиторы смогут бесплатно учить в библиотеках
Репетиторы из Липецка смогут вполне официально проводить занятия с подопечными в библиотеках города. Это позволит существенно сэкономить на аренде помещений. К услугам частников готовы предоставить свои помещения Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул Кузнечная, 2) и Липецкая областная юношеская библиотека (ул. Неделина, 31а).
В коворкингах есть бесплатный доступ к Интернету и удобная офисная мебель. Помещения предоставляются бесплатно для тех, кто зарегистрирован как самозанятый после 1 сентября 2023 года. Мера поддержки реализуется по инициативе правительства Липецкой области.
Зависть или мотивация?
65% липчан вдохновляют и мотивируют истории успеха других людей в работе и карьере, причем женщины значительно чаще мужчин заявляют об этом.
Как выяснили в SuperJob, каждого седьмого примеры чужого успеха раздражают или расстраивают. 20% респондентов затруднились оценить их влияние.
Чужой успех чаще мотивирует тех, кто зарабатывает больше: 71% среди горожан с зарплатой от 100 тыс. руб. против 57% среди тех, чей доход составляет до 50 тысяч рублей в месяц.
Кинопремьеры
По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы, знакомим вас с интересными новинками.
Нас ждут новые приключения Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других. На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернутся домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Чёрную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей. Дружба героев будет подвергаться сложным испытаниям, но добрые и верные товарищи сумеют преодолеть любые преграды.
«Подростки. Первая любовь». Россия, 2024. Драма. Режиссёр Святослав Подгаевский (16+)
В ролях: Алексей Онежен, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев.
«Пчеловод». США, 2024. Триллер. Режиссёр Дэвид Эйр (18+)
У каждого штата Америки есть свой Улей, а у каждого Улья – свой Пчеловод. Все это – часть суперсекретной программы по защите национальной безопасности США, в которую входят самые элитные бойцы. Адам Клэй был одним из Пчеловодов, но уже сдал свой пост и пытается вести тихую, размеренную жизнь. И все же после смерти старой знакомой он решает взять правосудие в собственные руки. Ведомый гневом и жаждой мести, он не остановится, пока Улей не будет полностью очищен.
В ролях: Джейсон Стейтэм, Джош Хатчерсон, Жжереми Айронс.
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