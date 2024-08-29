Сегодня в Липецке: жара усилится, репетиторы получат невиданную поддержку и новый фильм со Стейтемом

Информационная картина последнего четверга лета.

Жара в конце лета становится всё сильнее, сегодня воздух раскалится до 30-32 градусов. Об осадках не может быть и речи!









С 9:00 до 18:00 в связи с ремонтом на сетях останутся без электричества улица Московская, проезды Поперечный, Товарный, Универсальный; а с 11:00 до 17:00 – улицы асфальтная, Байкальская, Владивостокская, Владимирская, Краснодарская, Майская, Морская, Пензенская, Пришкольная, Речная, Р.Ибарурри, Санаторная, Таёжная, Тепличная, Уступная, Фруктовая, Южная, а также проспект Победы.













Первый концерт после длинной летней паузы пройдёт в липецком Доме музыки (ул. П. Осипенко, 18).В 19:00 начнётся представление «Органное путешествие» (12+), специальным гостем которого станет мастер игры на органе Мария Каневская из Казани. Ей подыграют и подпоют местные артисты Эвелина Бокова (виолончель), Сергей Тюленев (фагот), Лилия Пищикова (вокал, сопрано).











Эльвира Бокова







Мероприятия «Всей семьёй во двор» (0+) сегодня пройдут в 18:00 во дворе дома на улице Космонавтов, 80.









125 тысяч книг за лето





Чемпионаты бывают разные, а не только по боксу или футболу. В 14:00 в Центральной городской библиотеке им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) начнётся награждение лучших участников ежегодного чемпионата «Лидеры чтения».





Три месяца около 900 любителей книг собирали стикеры, которые выдавали в библиотеках за каждые 5 прочитанных книг. В результате за лето ребята прочли около 125 тысяч книг! Сегодня наградят сильнейших, но и остальные участники смогут рассчитывать на утешительные призы.















Мальчишки и девчонки младшего школьного возраста выбирали в основном книги Виктора Драгунского, Бориса Заходера, Николая Носова. Подростки интересовались приключениями, детективами. Пользовались спросом журналы «Детская энциклопедия», «Смешарики».







Репетиторы смогут бесплатно учить в библиотеках



Репетиторы из Липецка смогут вполне официально проводить занятия с подопечными в библиотеках города. Это позволит существенно сэкономить на аренде помещений. К услугам частников готовы предоставить свои помещения Липецкая областная универсальная научная библиотека (ул Кузнечная, 2) и Липецкая областная юношеская библиотека (ул. Неделина, 31а).





В коворкингах есть бесплатный доступ к Интернету и удобная офисная мебель. Помещения предоставляются бесплатно для тех, кто зарегистрирован как самозанятый после 1 сентября 2023 года. Мера поддержки реализуется по инициативе правительства Липецкой области.



















Зависть или мотивация?





65% липчан вдохновляют и мотивируют истории успеха других людей в работе и карьере, причем женщины значительно чаще мужчин заявляют об этом.

Как выяснили в SuperJob, каждого седьмого примеры чужого успеха раздражают или расстраивают. 20% респондентов затруднились оценить их влияние.













Кинопремьеры





По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы, знакомим вас с интересными новинками.







«Подростки. Первая любовь». Россия, 2024. Драма. Режиссёр Святослав Подгаевский (16+)













В промежутке с 8:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта на срок до 3-х часов обесточат улицы В.Бачурина, Вилли Огнева, Жуковского, Коммунистическую, Краснодонскую, Краснознамённую, Энергостроителей.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.В программе произведения И.С.Баха, Э.Блоха, С.Франка, А.Пьяццолы, музыка разных стран.Веселый конкурсы, ди-джеи, музыка и развлечения ждут обитателей этого и соседних домов на празднике «с доставкой по месту жительства».Подать заявку можно в Центр «Мой бизнес», который оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» (ул. Кузнечная, 8), телефон: +7 (4742) 37-13-88, 8-800-301-7675.Чужой успех чаще мотивирует тех, кто зарабатывает больше: 71% среди горожан с зарплатой от 100 тыс. руб. против 57% среди тех, чей доход составляет до 50 тысяч рублей в месяц.Россия, 2024. Мультфильм. Режиссёр Константин БронзитНас ждут новые приключения Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других. На этот раз веселая компания решает помочь Лунтику найти маму и вернутся домой на Луну. Для этого Лунтику необходимо взобраться на Чёрную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей. Дружба героев будет подвергаться сложным испытаниям, но добрые и верные товарищи сумеют преодолеть любые преграды.Олег — старшеклассник, промышляющий вместе с друзьями мелкими кражами. Ольга — дочь военного, который контролирует каждый её шаг. Это история о невозможности их любви в жанре увлекательного, захватывающего приключения, действие которого разворачивается в антураже лихих и фантастических 90-х. Времени сурового для одних и полного надежд для других.Алексей Онежен, Елена Лядова, Тимофей Трибунцев.США, 2024. Триллер. Режиссёр Дэвид ЭйрУ каждого штата Америки есть свой Улей, а у каждого Улья – свой Пчеловод. Все это – часть суперсекретной программы по защите национальной безопасности США, в которую входят самые элитные бойцы. Адам Клэй был одним из Пчеловодов, но уже сдал свой пост и пытается вести тихую, размеренную жизнь. И все же после смерти старой знакомой он решает взять правосудие в собственные руки. Ведомый гневом и жаждой мести, он не остановится, пока Улей не будет полностью очищен.Джейсон Стейтэм, Джош Хатчерсон, Жжереми Айронс.