Липчанка фиктивно зарегистрировала у себя украинцев и была осуждена по уголовной статье

Женщину оштрафовали.

Приговором и.о. мирового судьи Правобережного судебного участка №10 липчанка признана виновной в фиктивной постановке на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в России (по статье 322.3 УК РФ).Женщина написала заявление о постановке на миграционный учет по месту пребывания граждан Украины, зная, что они по указанному ею адресу проживать не будут, и жилое помещение им не предоставлялось.Суд пришёл к выводу, что липчанка нарушила требования миграционного законодательства и таким образом лишила возможности полицию, а также иные органы осуществлять контроль за соблюдением иностранцами миграционного учета и их передвижения на территории России.В результате гостеприимную женщину оштрафовали на 10 000 рублей.