«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
Уголовное дело по смертельному ДТП на перекрёстке улицы Стаханова и проспекта 60-летия СССР передано в суд
«В страшной аварии я потеряла единственного сына»: мать погибшего 17-летнего липчанина ищет очевидцев ДТП
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Общество
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34 минуты назад
Липчанка фиктивно зарегистрировала у себя украинцев и была осуждена по уголовной статье
Женщину оштрафовали.
Женщина написала заявление о постановке на миграционный учет по месту пребывания граждан Украины, зная, что они по указанному ею адресу проживать не будут, и жилое помещение им не предоставлялось.
Суд пришёл к выводу, что липчанка нарушила требования миграционного законодательства и таким образом лишила возможности полицию, а также иные органы осуществлять контроль за соблюдением иностранцами миграционного учета и их передвижения на территории России.
В результате гостеприимную женщину оштрафовали на 10 000 рублей.
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