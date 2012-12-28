Происшествия
210
сегодня, 10:18
4
Ельчанка хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам более 400 000 рублей
Женщине на мобильный телефон позвонила девушка, представившаяся сотрудником банка, и предложила дополнительный заработок.
Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
«Игра на бирже требует серьёзной подготовки, достаточного объёма специальных знаний и несёт в себе высокие финансовые риски. На бирже играют настоящие профессионалы. Главная цель мошенников – завладеть вашим вниманием и заставить вас передать им свои деньги. Для этого они используют различные схемы и способы обмана», – отмечают в полиции.
0
0
1
0
1
Комментарии (4)