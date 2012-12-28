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сегодня, 10:18
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Ельчанка хотела заработать на инвестициях и перевела мошенникам более 400 000 рублей

Женщине на мобильный телефон позвонила девушка, представившаяся сотрудником банка, и предложила дополнительный заработок.

Ельчанка перевела мошенникам более 400 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях. Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, женщине на мобильный телефон позвонила девушка, представившаяся сотрудником банка и предложила дополнительный заработок на инвестициях. Звонившая убедила ельчанку, что окажет помощь в финансовых операциях, и женщина согласилась. На указанные ей номера счетов она перевела наличные, а также деньги с кредитной карты. Всего ельчанка успела вложить в инвестиции более 400 000 рублей, а потом поняла, что её обманывают мошенники и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

«Игра на бирже требует серьёзной подготовки, достаточного объёма специальных знаний и несёт в себе высокие финансовые риски. На бирже играют настоящие профессионалы. Главная цель мошенников – завладеть вашим вниманием и заставить вас передать им свои деньги. Для этого они используют различные схемы и способы обмана», – отмечают в полиции.
мошенничество
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Лучше
6 минут назад
Себе мужика сняла,или обогрела.
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zzloyzz
34 минуты назад
О лучшей инвестиции обязан каждый знать - ты должен в себя вкладывать, но только не вливать.
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zzloyzz
45 минут назад
О лучшей инвестиции обязан каждый знать - ты должен в себя вкладывать, но только не вливать.
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Позитив
34 минуты назад
1000%. Когда наш, доверчивый, народ это поймет???? Если бы так все просто было, все жили бы в шоколаде!!!
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