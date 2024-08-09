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сегодня, 15:34
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К концу дня «Квадра» обещает залатать прохудившийся магистральный трубопровод под Петровским мостом

Пока же «со сниженными параметрами теплоносителя» остаются те же улицы, об ограничении потребителей на которых энергетики сообщали в среду.

Сегодня к 20:00 «Квадра» обязалась возобновить подачу горячей воды на улицы 50 лет НЛМК, Лутова, Калинина, Фрунзе, Первомайской, Октябрьской, Литаврина, Пушкина, Неделина, Мичурина, Депутатской, Циолковского, Киевской, Доватора, Айвазовского, Котовского, Советской, Горького, Юных Натуралистов, Богдана Хмельницкого, Папина, Механизаторов, Индустриальная, проспекте Победы и переулке Колхозном. Об этом компания заявила в среду, когда была выявлена утечка кипятка на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм, по которому от ТЭЦ-2 подается горячая вода и теплоноситель более чем ста тысячам липчан.

Трубу прорвало под Петровским мостом в очень неудобном для ремонта месте. Однако энергетики изловчились обойтись при ее ремонте без вскрытия перекрытий эстакады.

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Сегодня в полдень GOROD48 побывал на месте ремонта и… не застал там ни одного ремонтника. Только выставленную в ряд на трубе сменную одежду рабочих и их обувь: кроссовки, туфли, сапоги. Также мы увидели вырезанное отверстие в трубопроводе на месте выявленного порыва. Очевидно, на нее наварят латку соответствующего размера.

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Кстати, под мостом явно было слышно звук текущей воды. Получается, есть проблема с запорной арматурой?

— Если на объекте нет сотрудников, это не означает что работы остановлены, — сказали в «Квадре». И подтвердили свои изначальные планы вернуть сеть в работу к концу дня. Пока же «со сниженными параметрами теплоносителя» остаются те же улицы, об ограничении потребителей на которых энергетики сообщали в среду.

Вице-мэр-председатель департамента транспорта мэрии Сергей Ходяков сообщил GOROD48, что «Квадре» удалось перезапитать потребителей по резервным вводам с Северо-Западной котельной на улице Московской, 6. А вот в «Квадре» не смогли ответить на вопрос о том, сколько потребителей вот уже вторые сутки остается без горячей воды.
«Квадра»
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Лена
11 минут назад
С ужасом ждем зиму! Летом не выдерживает,а что будет зимой? Повторение прошлой супераварии?
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Рыбак
20 минут назад
Надо было поглядеть может они рыбу ловят? Совмещает работу с отдыхом. Чем больше на объекте тем больше денег, часовая же да и выходной.
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Алсу
40 минут назад
Все латают и латают, а толку ноль
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Гость
40 минут назад
Вот таким же точно образом они работают почти на всех объектах. Да и к стати от пониженного давления в системе будет ли какой то перерасчёт?
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