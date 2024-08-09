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К концу дня «Квадра» обещает залатать прохудившийся магистральный трубопровод под Петровским мостом
Общество
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сегодня, 15:34
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К концу дня «Квадра» обещает залатать прохудившийся магистральный трубопровод под Петровским мостом
Пока же «со сниженными параметрами теплоносителя» остаются те же улицы, об ограничении потребителей на которых энергетики сообщали в среду.
Трубу прорвало под Петровским мостом в очень неудобном для ремонта месте. Однако энергетики изловчились обойтись при ее ремонте без вскрытия перекрытий эстакады.
Сегодня в полдень GOROD48 побывал на месте ремонта и… не застал там ни одного ремонтника. Только выставленную в ряд на трубе сменную одежду рабочих и их обувь: кроссовки, туфли, сапоги. Также мы увидели вырезанное отверстие в трубопроводе на месте выявленного порыва. Очевидно, на нее наварят латку соответствующего размера.
Кстати, под мостом явно было слышно звук текущей воды. Получается, есть проблема с запорной арматурой?
— Если на объекте нет сотрудников, это не означает что работы остановлены, — сказали в «Квадре». И подтвердили свои изначальные планы вернуть сеть в работу к концу дня. Пока же «со сниженными параметрами теплоносителя» остаются те же улицы, об ограничении потребителей на которых энергетики сообщали в среду.
Вице-мэр-председатель департамента транспорта мэрии Сергей Ходяков сообщил GOROD48, что «Квадре» удалось перезапитать потребителей по резервным вводам с Северо-Западной котельной на улице Московской, 6. А вот в «Квадре» не смогли ответить на вопрос о том, сколько потребителей вот уже вторые сутки остается без горячей воды.
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