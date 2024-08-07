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сегодня, 17:43
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Течь 1000-миллиметровой трубы под Петровским мостом «Квадра» устранит без перекрытия на нем движения

Но часть потребителей в центре Липецка почти на двое суток останутся без горячей воды.

В «Квадре» завершили оценку состояния порванного трубопровода в районе Петровского моста.

«В связи с ремонтом поврежденного участка тепловой сети в районе проспекта Мира возможно понижение параметров теплоносителя с 10:00 8 августа 2024 года до 20:00 9 августа 2024 года по следующим улицам: 50 лет НЛМК, Лутова, Калинина, Фрунзе, Первомайской, Октябрьской, Литаврина, Пушкина, Неделина, Мичурина, Депутатской, Циолковского, Киевской, Доватора, Айвазовского, Котовского, Советской, Горького, Юных Натуралистов, Богдана Хмельницкого, Папина, Механизаторов, Индустриальной, проспекту Победы и проезду Колхозному», — сообщает пресс-служба энергетиков.

В «Квадре» говорят, что порыв 1000-миллиметрового трубопровода никак не влияете на состояние моста. Движение транспорта по мосту не будет ограничено.

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Напомним, что сегодня утром под Петровским мостом прорвало трубу «Квадры», по которой теплоноситель идет на правый берег реки Воронеж от крупнейшей в Центральном Черноземье ТЭЦ-2, которая дает горячую воду и тепло более чем 100 тысячам горожан и десяткам предприятий и организаций.
«Квадра»
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Комментарии (14)

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Как гость
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Жилец
7 минут назад
Советская 26 и 26 в с мая без воды горячей сидит! А пишут, что отключат. Только не включили пока, чтоб отключать! Стыд и срам!
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Нет воды
сегодня, 19:57
А на Первомайской и не было горячей воды! Должны были 5 августа уже дать горячую воду, а нет ее. Квадра только деньги с нас собирать регулярно может.
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Партработник
сегодня, 19:39
Двое суток, ну это не страшно, мы месяцами сидим без горячей аоды.
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ул. Советская
сегодня, 19:00
Да кто бы сомневался, что так и будет, вместо двух недель без горячей воды, мы будем жить, как минимум три недели, хорошо если ещё где-нибудь не прорвёт, а дальше ЖЭКи пока раскачаются, смотришь и у них чего-нибудь прорвёт - в первое отключение было всё тоже самое, в общем трындец, в летний период мы имеем горячую воду максимум один месяц из пяти(в том числе май и сентябрь), и так из года в год. Деньги платим офигенные, а удобства имеем максимум на троечку.
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Партработник
сегодня, 19:00
Липчане не забывайте своевременно оплачивать платежи за горячую воду, а то буржуям жить не на что. Они тоже хотят вкусно кушать.
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Фунтик
сегодня, 18:59
Один слесарь уже устранил течь в подвале,в реанимации лежит
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неравнодушный
сегодня, 18:56
На Доватора только что включили,а завтра опять отключат, всё лето эксперимент над людьми, может какая договоренность с энергетиками- обогреватели электроэнергию жрут не по детски, порядок когда нибудь будет в городе...
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ул. Советская
сегодня, 19:01
А на Советской никто и не собирался включать, даже трубы не шипели
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не эксперт
сегодня, 18:42
у нас и так нет воды по 8 марта. всё ни как не протелятся доделать перекрёсток и трубы.
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Гость
сегодня, 18:04
В районе жд вокзала уже 3 день нет горячей воды, каждый день говорят до 20 вечера включат , .....,..
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Давайте
сегодня, 18:02
Квадре так же платить, с отложенным платежом лет на 10. Может тогда они зачешутся быстрее
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