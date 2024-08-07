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Течь 1000-миллиметровой трубы под Петровским мостом «Квадра» устранит без перекрытия на нем движения
Общество
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сегодня, 17:43
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Течь 1000-миллиметровой трубы под Петровским мостом «Квадра» устранит без перекрытия на нем движения
Но часть потребителей в центре Липецка почти на двое суток останутся без горячей воды.
«В связи с ремонтом поврежденного участка тепловой сети в районе проспекта Мира возможно понижение параметров теплоносителя с 10:00 8 августа 2024 года до 20:00 9 августа 2024 года по следующим улицам: 50 лет НЛМК, Лутова, Калинина, Фрунзе, Первомайской, Октябрьской, Литаврина, Пушкина, Неделина, Мичурина, Депутатской, Циолковского, Киевской, Доватора, Айвазовского, Котовского, Советской, Горького, Юных Натуралистов, Богдана Хмельницкого, Папина, Механизаторов, Индустриальной, проспекту Победы и проезду Колхозному», — сообщает пресс-служба энергетиков.
В «Квадре» говорят, что порыв 1000-миллиметрового трубопровода никак не влияете на состояние моста. Движение транспорта по мосту не будет ограничено.
Напомним, что сегодня утром под Петровским мостом прорвало трубу «Квадры», по которой теплоноситель идет на правый берег реки Воронеж от крупнейшей в Центральном Черноземье ТЭЦ-2, которая дает горячую воду и тепло более чем 100 тысячам горожан и десяткам предприятий и организаций.
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