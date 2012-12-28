После первого этапа гидравлических испытаний в Липецке без горячей воды остаются 33 многоэтажки
Исполнительный директор взыскал с работодателя больше 316 тысяч рублей: ему с октября прошлого года не платили зарплату
Происшествия
294
сегодня, 11:38
3
В Долгоруковском районе поймали браконьеров с сетями
Двое мужчин ловили рыбу с резиновой лодки.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства незаконной добычи водных биологических ресурсов, рассчитывается причинённый ущерб. Незаконным действиям граждан будет дана правовая оценка, виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в Охотнадзоре.
0
0
0
1
0
Комментарии (3)