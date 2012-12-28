В Долгоруковском районе поймали браконьеров с сетями

Двое мужчин ловили рыбу с резиновой лодки.

В ночь с 6 на 7 августа в Долгоруковском районе на пруду «Орановский» с поличным задержаны двое мужчин, которые с резиновой лодки ловили рыбу сетями. Об этом сообщает управление по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области.«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства незаконной добычи водных биологических ресурсов, рассчитывается причинённый ущерб. Незаконным действиям граждан будет дана правовая оценка, виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в Охотнадзоре.