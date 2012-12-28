Исполнительный директор взыскал с работодателя больше 316 тысяч рублей: ему с октября прошлого года не платили зарплату

В пользу сотрудника взыскали зарплату, компенсацию за её задержку и компенсацию морального вреда.

В Елецком городском суде рассмотрели гражданское дело о взыскании заработной платы и компенсации морального вреда. В суд на работодателя подал исполнительный директор фирмы.В мае 2015 года мужчина был принят на работу на должность исполнительного директора. Но сначала зарплату ему задерживали, а с октября 2023 года и вовсе прекратили платить.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, cуд пришел к выводу, что исполнительный директор до настоящего времени находится в трудовых отношениях с работодателем, однако не выполняет возложенную на него трудовую функцию по вине последнего. Задержка зарплаты является нарушением прав сотрудника.В результате были удовлетворены требования мужчины о взыскании зарплаты в размере 55 179 рублей, компенсации за задержку зарплаты за период с 1 ноября 2021 года по 25 июля 2024 года (день вынесения решения суда) в размере 251 604 рубля, а также с 26 июля 2024 года по день фактического расчета включительно. Кроме того, суд взыскал с работодателя в качестве компенсации морального вреда 10 000 рублей.