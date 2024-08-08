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48 минут назад

Кровля сгорела у жилого дома в Усманском районе

За сутки дежурные МЧС принял девять сообщений о пожарах.

Кровля жилого дома сгорела в селе Высокополье Усманского района вечером 7 августа. Еще один дом мог загореться в Липецке на улице Третьякова ночью 8 августа, но короткое замыкание не привело к возгоранию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Также пожарные за минувшие сутки потушили надворную постройку в Задонске, дважды выезжали по вызовам из-за подгоревшей пищи в Липецке, трижды тушили мусор и один раз горящую сухую траву в разных районах Липецкой области.

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