Кровля сгорела у жилого дома в Усманском районе

За сутки дежурные МЧС принял девять сообщений о пожарах.



Кровля жилого дома сгорела в селе Высокополье Усманского района вечером 7 августа. Еще один дом мог загореться в Липецке на улице Третьякова ночью 8 августа, но короткое замыкание не привело к возгоранию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Также пожарные за минувшие сутки потушили надворную постройку в Задонске, дважды выезжали по вызовам из-за подгоревшей пищи в Липецке, трижды тушили мусор и один раз горящую сухую траву в разных районах Липецкой области.