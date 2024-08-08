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Происшествия
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48 минут назад
Кровля сгорела у жилого дома в Усманском районе
За сутки дежурные МЧС принял девять сообщений о пожарах.
Также пожарные за минувшие сутки потушили надворную постройку в Задонске, дважды выезжали по вызовам из-за подгоревшей пищи в Липецке, трижды тушили мусор и один раз горящую сухую траву в разных районах Липецкой области.
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