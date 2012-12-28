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сегодня, 09:27
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В подземном переходе у Центрального рынка торжествует серость

За день до истечения предписанного срока наведения порядка владельцы подземных магазинов закрасили граффити на металлических жалюзи. Возможно, завтра будут покрашены и стены подземки.

Сегодня утром подземный переход у Центрального рынка воняет краской: ночью собственники магазинчиков закатали в серый цвет граффити на металлических жалюзи, которыми закрывают входы в торговые помещения. Так они выполнили июльское предписание департамента развития территории мэрии, обязавшее их к 9 августа убрать подростковую мазню: тэги и граффити, нарушающие городские Правила благоустройства. Так вместо ярких красок в подземке восторжествовала серость.

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таким были жалюзи магазинов ровно месяц назад

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такими они выглядят сегодня утром 

Но и это еще не все. Так как места под торговлю в переходе вот уже 24 года находятся в собственности группы коммерсантов, им нужно привести в порядок и его стены. На это у них — еще одна ночь, иначе уже завтра они могут быть оштрафованы по части первой статьи 19.5 КоАП Липецкой области на 300 рублей за невыполнение в срок законного предписания мэрии.

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Вопрос: как скоро малолетние «художники» снова раскрасят переход? То, что это случится, сомнений не вызывает, ведь никакой управляющей компании или юрлица, следящего за порядком, «дети подземелья» так и не создали, хотя к этому их еще в 2019 году призывала глава Липецка Уваркина. Поэтому в переходе нет видеокамер, которые могли бы запечатлеть действия вандалов. К сожалению, мэр за пять лет так и не выполнила угрозы полностью прикрыть эту лавочку, сделав из подземки то, для чего ее изначально и строили — обычный переход под дорогой, объект пешеходной инфраструктуры.

С начала года департамент развития территорий направил для рассмотрения в суд 154 протоколов об административных правонарушениях по части первой статьи 19.5 КоАП РФ, из них 22 — за за прошедшую неделю. Судами рассмотрено 134 административных дела. Нарушители в общей сложности оштрафованы на 1 040 700 рублей.
подземный переход
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Вв
9 минут назад
А что для Мерии, этот переход не является объектом особой важности там люди ходят в ночное время. А света нет,видео отсутствует, разгул для правонарушений.
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Гостья1
12 минут назад
На сером грязь меньше видна... Торговые ,,бутики,, должны убираться и содержаться в чистоте ,как и магазины!. Какая уборка перехода предусмотрена с применением дезинфицирующих средств и проводится ли она? Туда солнечный свет не проникает,сырость и пыль придорожная....
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Света
29 минут назад
Позитивных новостей нет в городе?
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дилетант
12 минут назад
позитивный факт на все времена - справедливость восторжествует - все мы умрем - и нищие из трущоб, и богатые из дворцов.
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Семечка
37 минут назад
Когда родители малолетних * покупают им баллоны с краской, то должны понимать на что она тратится. Но будут жаловаться, что на тетрадки не хватает денег к учебному году.
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Ну да
23 минуты назад
Именно родители им болончики покупают, как буд-то 5 летнии это рисуют, извините в 15 лет уже они сами всё что хочешь себе покупают, и родители не всегда знают об этом!
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Гость
40 минут назад
Выйду на улицу гляну в сторону завода , вот где серые тона стоят
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Прохожий мудрец
43 минуты назад
А чё не нанять уличных * ? Они красиво расписали целые стены многоэтажных домов , а с переходом типо не справятся ?
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