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Общество
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сегодня, 09:27
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В подземном переходе у Центрального рынка торжествует серость
За день до истечения предписанного срока наведения порядка владельцы подземных магазинов закрасили граффити на металлических жалюзи. Возможно, завтра будут покрашены и стены подземки.
таким были жалюзи магазинов ровно месяц назад
такими они выглядят сегодня утром
Но и это еще не все. Так как места под торговлю в переходе вот уже 24 года находятся в собственности группы коммерсантов, им нужно привести в порядок и его стены. На это у них — еще одна ночь, иначе уже завтра они могут быть оштрафованы по части первой статьи 19.5 КоАП Липецкой области на 300 рублей за невыполнение в срок законного предписания мэрии.
Вопрос: как скоро малолетние «художники» снова раскрасят переход? То, что это случится, сомнений не вызывает, ведь никакой управляющей компании или юрлица, следящего за порядком, «дети подземелья» так и не создали, хотя к этому их еще в 2019 году призывала глава Липецка Уваркина. Поэтому в переходе нет видеокамер, которые могли бы запечатлеть действия вандалов. К сожалению, мэр за пять лет так и не выполнила угрозы полностью прикрыть эту лавочку, сделав из подземки то, для чего ее изначально и строили — обычный переход под дорогой, объект пешеходной инфраструктуры.
С начала года департамент развития территорий направил для рассмотрения в суд 154 протоколов об административных правонарушениях по части первой статьи 19.5 КоАП РФ, из них 22 — за за прошедшую неделю. Судами рассмотрено 134 административных дела. Нарушители в общей сложности оштрафованы на 1 040 700 рублей.
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