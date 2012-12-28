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Общество
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сегодня, 15:08
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Две компании получили миллионные штрафы за участие в картеле
Общая стоимость заключенных в результате антиконкурентного соглашения четырех контрактов составила свыше 17 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, ранее антимонопольное управление раскрыло картель на рынке услуг по обеззараживанию и обработке архивных документов. Общая стоимость заключенных в результате картельного сговора четырех контрактов составила свыше 17 миллионов рублей.
Две организации из Санкт-Петербурга: ООО «Современные технологии» и ООО «Тэлос Архив» договорились о поддержании максимально высоких цен на торгах, заранее определив победителя. Для этого организации совместно участвовали в закупках, где один из участников картеля подавал ценовое предложение на на 1-2% ниже начальной стоимости, а второй — не снижал цену вообще.
При этом между компаниями установлены устойчивые административно-хозяйственные связи и экономические отношения, общая инфраструктура, а также несколько случаев совместного исполнения контрактов путем приобретения друг у друга услуг.
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