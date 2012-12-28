Двоих браконьеров оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого и конфисковали у них оружие и автомобиль
Изнасиловавший 10-летнюю девочку в овраге педофил из Липецкой области получил 22 года колонии
Общество
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сегодня, 11:43
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В Липецкой области выявили картельный сговор на сумму более 17 миллионов рублей
Две фирмы договорились о поддержании высоких цен на услуги по обеззараживанию и обработке архивных документов.
«Для этого организации совместно участвовали в закупках, где один из участников картеля подавал ценовое предложение на на 1-2% ниже начальной стоимости, а второй — не снижал цену вообще. При этом между компаниями установлены устойчивые административно-хозяйственные связи и экономические отношения, общая инфраструктура, а также несколько случаев совместного исполнения контрактов путем приобретения друг у друга услуг. Общая стоимость заключенных в результате картельного сговора четырех контрактов составила свыше 17 млн рублей», — отмечают в пресс-службе Липецкого УФАС России.
Теперь компаниям грозят штрафы в размере процента от совокупной выручки.
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