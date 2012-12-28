В Липецкой области выявили картельный сговор на сумму более 17 миллионов рублей

Две фирмы договорились о поддержании высоких цен на услуги по обеззараживанию и обработке архивных документов.

Липецкое УФАС России выявило картель на рынке архивных услуг. Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, две организации из Санкт-Петербурга — ООО «Современные технологии» и ООО «Тэлос Архив» заключили соглашение с целью поддержания максимально высоких цен на торгах.«Для этого организации совместно участвовали в закупках, где один из участников картеля подавал ценовое предложение на на 1-2% ниже начальной стоимости, а второй — не снижал цену вообще. При этом между компаниями установлены устойчивые административно-хозяйственные связи и экономические отношения, общая инфраструктура, а также несколько случаев совместного исполнения контрактов путем приобретения друг у друга услуг. Общая стоимость заключенных в результате картельного сговора четырех контрактов составила свыше 17 млн рублей», — отмечают в пресс-службе Липецкого УФАС России.Теперь компаниям грозят штрафы в размере процента от совокупной выручки.