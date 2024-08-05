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вчера, 17:31
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«В нее уже собака и двое детей провалились»

В селе Капитанщино  уже две недели зияет яма пробитая водой из прохудившейся трубы.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Санаторий «Мечта» в селе Капитанщино Добровского округа — у дома №5  еще 26 июля в результате порыва на сети водоснабжения вымыло яму.

По словам жительницы села Антонины Глазковой, в яму сначала угодила собака, а потом ребенок, который полез ее спасать. А всего за время существования лужи в ней побывали двое мальчишек.

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— Вы не смотрите, это ее уже песком и грунтом с огорода затянуло, так она глубже была, — рассказывает женщина. — Из-за этой течи вымывает песок, уже столб покосился. Приехали электрики и заявили, что он еще лет 200 простоит, да и вообще их он не касается, так как находится в частной собственности.

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Такая позиция удивила жителей улицы, так как через столб сеть проложена до рядом стоящего общежития. 

— И если столбы частные, то на каком основании на них поставили светильники, — размышляла Антонина Глазкова.

Но больше всего ее с соседями возмутил тот факт, что с 26 июля после обращения в несколько инстанций они не получили ответа, когда течь будет устранена, ведь в их домах без холодной воды нет и горячей.

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В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что знают об утечке и даже обследовали проблемный участок. 

«Сейчас все аварийные бригады работают по другим адресам. Первая же освободившаяся бригада будет отправлена на улицу Санаторий «Мечта». В случае, если для устранения аварии потребуется ограничить водоснабжение в жилых домах, мы обязательно заранее предупредим их жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ», — рассказали в компании.
утечка
вода
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Адвокат
вчера, 19:16
В Липецке на космонавтов уже пол года течет где 9 рынок а вы со своей капитанщиной. Как вам не стыдно.
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Вася
вчера, 23:16
У всех свои приоритеты
Ответить
Может наоборот?
вчера, 18:28
Это что за деепричастный оборот такой: "ведь в их домах без холодной воды нет и горячей"?
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да уж
вчера, 18:39
В дома поступает холодная вода,затем нагревается,что не понятно.
Ответить
старый
вчера, 18:27
А почему все эти люди живут в санатории? Когда там дети должны отдыхать. Приватизировали домишки в своё время
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Учёный из училища
вчера, 18:19
Спросу нет с новоявленных капиталистов!
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Гость
вчера, 17:52
Ответы РВК как под копилку, если обращения идут через СМИ. А до этого небыло ответов из репортажа, мало того когда же они приезжали и обследовали? Если жители их не видели. НЕВЕДИМКИ?
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Дюже грамошный
вчера, 18:33
Территория обслуживания РВК-Липецк — только сам город Липецк. Что же касаемо села Капитанщино, то там у них свой, Добровский водоканал есть, который к Росводоканалу не имеет никакого отношения.
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Гость
вчера, 18:53
Территория обслуживания РВК-Липецк — только сам город Липецк. Что же касаемо села Капитанщино, то там у них свой, Добровский водоканал есть, который к Росводоканалу не имеет никакого отношения. Но пояснение почему-то дают РВК?
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