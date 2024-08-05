Две женщины отдали 750 тысяч рублей за освобождение от ответственности попавших в ДТП родственников
Общество
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вчера, 17:31
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«В нее уже собака и двое детей провалились»
В селе Капитанщино уже две недели зияет яма пробитая водой из прохудившейся трубы.
По словам жительницы села Антонины Глазковой, в яму сначала угодила собака, а потом ребенок, который полез ее спасать. А всего за время существования лужи в ней побывали двое мальчишек.
— Вы не смотрите, это ее уже песком и грунтом с огорода затянуло, так она глубже была, — рассказывает женщина. — Из-за этой течи вымывает песок, уже столб покосился. Приехали электрики и заявили, что он еще лет 200 простоит, да и вообще их он не касается, так как находится в частной собственности.
Такая позиция удивила жителей улицы, так как через столб сеть проложена до рядом стоящего общежития.
— И если столбы частные, то на каком основании на них поставили светильники, — размышляла Антонина Глазкова.
Но больше всего ее с соседями возмутил тот факт, что с 26 июля после обращения в несколько инстанций они не получили ответа, когда течь будет устранена, ведь в их домах без холодной воды нет и горячей.
В «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что знают об утечке и даже обследовали проблемный участок.
«Сейчас все аварийные бригады работают по другим адресам. Первая же освободившаяся бригада будет отправлена на улицу Санаторий «Мечта». В случае, если для устранения аварии потребуется ограничить водоснабжение в жилых домах, мы обязательно заранее предупредим их жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ», — рассказали в компании.
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