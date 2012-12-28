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Экономика
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вчера, 14:39
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Липецкая область — на 48 месте в рейтинге доступности бензина в стране
На среднемесячную чистую зарплату житель Липецкой области может купить 982 литра топлива.
Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты в июне могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2700 литров), Москвы (2441 литра), Чукотского автономного округа (2341 литра), Ненецкого автономного округа (2059 литров). Меньше всего приобрести топлива на зарплату могли жители Дагестана (697 литров).
Липецкая область заняла 48-е место рейтинга. По данным авторов исследования, литр бензина АИ-92 в июне стоил у нас 51 рубль 03 копейки. На среднюю липецкую зарплату можно было купить 982 литра топлива. Стоимость бензина за полгода выросла на 3%, при том, что в целом по стране подорожание составило 2,8%.
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