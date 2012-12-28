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вчера, 14:39
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Липецкая область — на 48 месте в рейтинге доступности бензина в стране

На среднемесячную чистую зарплату житель Липецкой области может купить 982 литра топлива.

Рейтинг регионов по доступности бензина в России по итогам первого полугодия 2024 года подготовило РИА Новости. Рейтинг построен на объеме наиболее распространенной в России марки бензина АИ-92, который могут купить на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России. Чем больше литров топлива можно купить на зарплату — тем выше место региона в рейтинге. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2023 года по май 2024 года на среднюю в регионе цену бензина в июне 2024 года.

Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты в июне могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2700 литров), Москвы (2441 литра), Чукотского автономного округа (2341 литра), Ненецкого автономного округа (2059 литров). Меньше всего приобрести топлива на зарплату могли жители Дагестана (697 литров). 

Липецкая область заняла 48-е место рейтинга. По данным авторов исследования, литр бензина АИ-92 в июне стоил у нас 51 рубль 03 копейки. На среднюю липецкую зарплату можно было купить 982 литра топлива. Стоимость бензина за полгода выросла на 3%, при том, что в целом по стране подорожание составило 2,8%.

бензина
зарплата
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
видимо
вчера, 23:00
бензин возят из Гондураса
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Когда
вчера, 22:19
СССР развалили, я был рад, что больше нацменов у нас на Руси не будет... А на самом деле вона чего... Тож самое, даже хуже...
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Алоизий
вчера, 17:00
У нас пиво самый доступный продукт. Точнее пивной напиток. Сурогат. Соки и те дороже. Ну как соки, то, что ими считается. Пою моё Отечество!
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Борис
вчера, 15:14
И это в стране нефти и газа!
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Ответ
вчера, 20:21
В стране нефти и газа, Норвегии, бензин 3,5 евро за литр.
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Липчанин
вчера, 21:05
В стране нефти и газа, Норвегии, бензин 3,5 евро за литр. Будьте добры, тогда уточните размер зарплаты и пенсии в Норвегии.
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Учи матчасть
вчера, 22:30
Будьте добры, тогда уточните размер зарплаты и пенсии в Норвегии. Себестоимость одна и та же у бензина.
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Гость
вчера, 15:08
Всё хорошо регион 48 и место стало быть 48
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Вспомниаю
вчера, 15:06
В СССР бензин АИ-93 стоил 0,4 руб/литр. На хорошую зарплату 200 руб можно было купить 500 литров.
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ну так
вчера, 20:00
езжай в Сибирь или на ДВ, а еще лучше в СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ или в "коммунистический" Китай и будь счастлив, чего ты тут теребонькаешь? Твой ссср не существует уже 33 года, а ты все никак не угомонишься. Заметь-ни одна страна из бывшего сссссрр-больше не желает туда возвращаться. НИКТО! Кстати, из твоего ссрр мы никуда не ушли, у нас даже гимн до сих пор "нерушимый", с той же музычкой и есть полит.заключенные. Так что давай, дуй в Щастливое прошлое, киталия ждет тебя!
Ответить
Открою тайну
вчера, 20:57
езжай в Сибирь или на ДВ, а еще лучше в СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ или в "коммунистический" Китай и будь счастлив, чего ты тут теребонькаешь? Твой ссср не существует уже 33 года, а ты все никак не угомонишься. Заметь-ни одна страна из бывшего сссссрр-больше не желает туда возвращаться. НИКТО! Кстати, из твоего ссрр мы никуда не ушли, у нас даже гимн до сих пор "нерушимый", с той же музычкой и есть полит.заключенные. Так что давай, дуй в Щастливое прошлое, киталия ждет тебя! Даже в США есть политзаключенные. А говоришь, никто не хочет в СССР)))))))
Ответить
Более того
вчера, 20:28
езжай в Сибирь или на ДВ, а еще лучше в СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ или в "коммунистический" Китай и будь счастлив, чего ты тут теребонькаешь? Твой ссср не существует уже 33 года, а ты все никак не угомонишься. Заметь-ни одна страна из бывшего сссссрр-больше не желает туда возвращаться. НИКТО! Кстати, из твоего ссрр мы никуда не ушли, у нас даже гимн до сих пор "нерушимый", с той же музычкой и есть полит.заключенные. Так что давай, дуй в Щастливое прошлое, киталия ждет тебя! Все с восторгом приняли отмену советского возраста выхода на пенсию :-)
Ответить
Ого!
вчера, 20:22
езжай в Сибирь или на ДВ, а еще лучше в СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ или в "коммунистический" Китай и будь счастлив, чего ты тут теребонькаешь? Твой ссср не существует уже 33 года, а ты все никак не угомонишься. Заметь-ни одна страна из бывшего сссссрр-больше не желает туда возвращаться. НИКТО! Кстати, из твоего ссрр мы никуда не ушли, у нас даже гимн до сих пор "нерушимый", с той же музычкой и есть полит.заключенные. Так что давай, дуй в Щастливое прошлое, киталия ждет тебя! Заметь-ни одна страна из бывшего сссссрр-больше не желает туда возвращаться - Это тебе блогеры сказали?
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Ну
вчера, 15:00
Кроме покупки топлива на среднюю зарплату нужно ещё и питаться, и купить обувку, и одежду, и жкх, и много другого необходимого.
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ded
вчера, 21:49
ты обувку и одёжку каждую неделю покупаешь ?
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Витек
вчера, 14:53
дт растет через день а вы 3 процента
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Опять
вчера, 14:51
Лапша на уши.
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