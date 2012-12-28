Липецкая область — на 48 месте в рейтинге доступности бензина в стране

На среднемесячную чистую зарплату житель Липецкой области может купить 982 литра топлива.



Рейтинг регионов по доступности бензина в России по итогам первого полугодия 2024 года подготовило РИА Новости. Рейтинг построен на объеме наиболее распространенной в России марки бензина АИ-92, который могут купить на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России. Чем больше литров топлива можно купить на зарплату — тем выше место региона в рейтинге. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2023 года по май 2024 года на среднюю в регионе цену бензина в июне 2024 года.Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты в июне могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа (2700 литров), Москвы (2441 литра), Чукотского автономного округа (2341 литра), Ненецкого автономного округа (2059 литров). Меньше всего приобрести топлива на зарплату могли жители Дагестана (697 литров).Липецкая область заняла 48-е место рейтинга. По данным авторов исследования, литр бензина АИ-92 в июне стоил у нас 51 рубль 03 копейки. На среднюю липецкую зарплату можно было купить 982 литра топлива. Стоимость бензина за полгода выросла на 3%, при том, что в целом по стране подорожание составило 2,8%.