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Общество
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Все как мы любим: не знаем, где что лежит и кому что принадлежит
Трамвайная концессия споткнулась о липецкие реалии.
— Нет. Эти деревца мы сажали на субботнике. Мы поливаем их водой и следим за тем, чтобы липы не повредила наша техника, — ответила на вопрос директор «Зеленхоза» Елена Мачнева.
Осенью в этот чернозем, вывезенный со строительных площадок, посеют траву. Так в этом новом районе, между улицами Белана и Свиридова, появится газон.
Стоп! Но ведь по планам концессионера, компании «Мовиста Регионы Липецк», в конце года как раз по этому участку должны начать прокладывать новую трамвайную ветку протяженностью 2,6 км, которая пройдет от улицы Катукова через улицу Стаханова к Воронежскому шоссе.
Куда концессионер будет сваливать вынутый с места пролегания новых путей грунт, складировать песок и щебень, рельсы и шпалы? Мест для этого только два — в районе ресторана «Тайга» на Воронежском шоссе и у рынка «Европейский», где сейчас обустраивают новые газоны.
— Мы не дадим концессионеру использовать новый газон под строительный городок и складирование стройматериалов, — сказали GOROD48 в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, курирующего «Зелензох». И тут же добавили, что пока не имеют понятия, где концессионеру хранить его имущество.
— Нам городская администрация пока не выделила земельный участок под наши нужды, — сказали GOROD48 в компании «СтройСервис», являющейся генподрядчиком концессионера.
Итак, этот вопрос пока завис. Но как оказалось, не только этот.
Мы выяснили, что трамвайная концессия полна форс-мажоров.
Говорят, новую ветку с Катукова на Воронежское шоссе концессионер начнет строить не в конце этого, а в начале следующего года. И если это так, то, значит, что к концу декабря 2025-го, как указано в договоре, ее могут не успеть ввести в эксплуатацию. Тут чисто математика: один километр трамвайного пути с учетом строительства всей сопутствующей инфраструктуры (контактной сети, остановок, развязок) в Липецке строят два месяца. Умножаем 5,2 километра (в двухпутном измерении) на два и получаем 11 месяцев работы. Выходит, чтобы не выбиться из графика, нужно начать строительство ветки в январе?
Однако загвоздка в том, что концессионер до сих пор не представляет себе трассировки новой ветки. По изначальному плану часть ее должна была пролечь как раз по тому самому новому газону, который сейчас обустраивает «Зеленхоз». Но оказалось, что некоторые земельные участки находятся в частной собственности. Судебных решений об их переходе в муниципальную собственность нет. Это раз. Также под предполагавшейся веткой проходит силовой кабель. Это два. Поэтому было решено строить трамвайную ветку взамен железного барьера, который разделяет надвое улицу Стаханова между улицами Белана и Свиридова.
Это означает, что на время строительства по крайней мере этот участок — от кольцевой развязки Катукова-Стаханова до кольцевой развязки Стаханова-Свиридова — будет перекрыт для движения автобусов и машин. Но и на этот вариант мэрия еще не разработала проектно-сметную документацию.
асфальт на полгода: только что кольцо Катукова-Стаханова отремонтировали на радость водителям, но как раз через эту развязку проложат новую трамвайную ветку
Следующий форс-мажор — строительство большого разворотного трамвайного кольца на улице 9 Мая. Из-за того, что в концессию не вошли работы по замене 19,7 км трамвайных путей в промзоне Левобережья, было решено сохранить ветку, по которой трамваи ходили от новых проходных НЛМК к Стану-2000 по переулку Бестужева и улицам Ферросплавной и Алмазной (дептранс мэрии год назад временно компенсировал отсутствие трамваев сначала автобусом №5к, потом электробусом). Так как концессионер заявил, что его вагоны поедут только по новым рельсам, на этом самом разворотном кольце должны крутиться и отстаиваться и новые, и старые трамваи. Новые будут подъезжать туда по улицам Металлургов и 9 Мая, старые — от Стана-2000. Беда в том, что место для разворотного кольца находится снова-таки на частных земельных участках. И это тормозит строительство ветки, по которой ранее ходили трамваи маршрута №5.
Идем дальше. Пока новые трамваи по новым рельсам ходят по укороченному маршруту №2 — от остановки «Полиграфический комплекс» до остановки «21-й микрорайон». И все. Концессионер обещает, что к концу этого года пассажиры смогут добираться от памятника Танкистам от через Октябрьский мост к улице Чехова в районе Тракторного, по которому раньше ходил трамвай-«единичка». Сейчас с двух сторон «Мовиста» тянет к аварийному мосту новые ветки. По состоянию на сегодня там уложен километр пути. Надо проложить еще 2,8 километра. На это нужно месяцев пять, а сейчас уже — август. Успеют? Нет?
Ровно месяц назад, 1 июля, концессионер начал демонтаж трамвайной ветки «Кольцо 9-го микрорайона — Центральный рынок».
Трамвайный маршрут №1 заменил электробус маршрута №10. Новую ветку взамен попавшей в реконструкцию нужно построить в следующем году.
Еще один форс-мажор связан с благоустройством прилегающей к новым путям территории, вывозу оттуда мусора и строительных материалов, демонтажу старый опор контактной сети, укладке асфальта вместо битых бетонных плит б/у на трамвайных остановках. По первой обновленной концессионером ветке трамваи маршрута №2 поехали 20 июня, но вдоль свежих путей длиной 9,1 км нужно еще наводить порядок. Это раздражает горожан. Как так, трамваи новые, а под ногами пыль и грязь?
Мы уже задавали этот вопрос заместителю гендиректора ООО «Мовиста Регионы» Николаю Петрову. Он ответил, что в первую очередь концессионер желает минимизировать время отсутствия электротранспорта, скорее вернуть трамвай людям. Из практики этой работающей еще в нескольких регионах компании следует, что сначала устанавливают новые опоры контактной сети, а потом, после пуска трамваев, демонтируют старые. А потом благоустраивают прилегающую территорию.
О том же GOROD48 в июле рассказал и председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов:
— Так как к новым остановкам нужно еще подвести электропитание и интернет-кабели, изначально было решено, что концессионер временно вымостит остановочные площадки бывшей в эксплуатации бетонной плиткой, чтобы пассажиры не ходили по песку. Как только концессионер подведет к новым павильонам коммуникации, он за свой счет уложит на остановках асфальт. Также концессионер уберет и старые опоры контактной сети. В целом, комплексное благоустройство вдоль первой обновленной трамвайной ветки будет завершено к сентябрю, и тогда пассажирам ничего не будет доставлять неудобств.
До сентября остался месяц. А концессионер сумел перевести в асфальт лишь несколько остановок. И все. Причина — не подведенная к ним сеть питания, необходимая для освещения мест ожидания трамвая, электронных табло с указанием расписания, работы камер видеонаблюдения, сети вай-фая и USB-портов, через которые можно будет заряжать гаджеты. Первоначально предполагалось, что проводку пробросят по новым опорам контактной сети, но потом проект переиграли, решив проложить кабеля питания под землей. Так что вдоль новых путей снова начнут копать землю. Это раз. А еще выяснилось, что демонтажу старых опор мешает то, что каждая из них — объект капитального строительства, недвижимость, которая находится на балансе МУП «Городской электротранспорт». Это два. Городской администрации что-то мешает поскорее разрешить эту правовую коллизию, чтобы убрать лишние опоры, которые в некоторых местах, на поворотах, напоминают строевой лес, настолько их много. А еще на этих старых опорах висят сети связи и интернет-кабели. У них свой хозяин, с которым также еще ничего не ясно. Так что до конца лета никакого благоустройства у новой ветки, скорее всего, не будет.
зеленым выделены готовые участки трамвайной сети
Напомним, что работы по модернизации трамвайной сети в Липецке разбиты на несколько этапов. Всего в городе планируется реконструировать 40,8 километра существующих путей и построить 5,2 километра новой линии, которая пойдет от улицы Катукова по улице Стаханова до Воронежского шоссе.
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