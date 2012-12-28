Липчане жалуются на песок и бэушную плитку на новых трамвайных остановках

В дептрансе мэрии еще раз повторили, что покрытие остановок временное, и что концессионер за свой счет закончит благоустройство площадок к концу лета.

В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня в редакцию GOROD48 обратились два пассажира трамвая с жалобами на песок и плиты б\у на новых остановках. Как так, трамваи новые, а под ногами пыль и грязь?Действительно, по первой новой обновленной концессионером ветке трамваи поехали 20 июня, но вдоль свежих путей длиной 9,1 км нужно еще наводить порядок: убрать мусор, остатки стройматериалов, отсыпать черноземом примыкания газонов к путям, демонтировать старые опоры контактной сети, подвести к остановочным павильонам электропитание. Почему все эти работы не были завершены к моменту возобновления движения трамваев?На вопрос GOROD48 ответил заместитель гендиректора ООО «Мовиста Регионы» Николай Петров:— Это классическая трамвайная история. Она о необходимости минимизировать время отсутствия электротранспорта, скорее вернуть трамвай людям. Этот объект в первую очередь должен быть безопасным для пассажиров. Остальное — позже. Из практики следует, что сначала устанавливают новые опоры контактной сети, а потом, после пуска трамваев, демонтируют старые. Порядок такой: ставим все новое и запускаем, после демонтируем то, что не нужно и благоустраиваем прилегающую территорию.О том же GOROD48 рассказал и председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов.— Так как к новым остановкам нужно еще подвести электропитание и интернет-кабели, изначально было решено, что концессионер временно вымостит остановочные площадки бывшей в эксплуатации бетонной плиткой, чтобы пассажиры не ходили по песку. Как только концессионер подведет к новым павильонам коммуникации, он за свой счет уложит на остановках асфальт. Также концессионер уберет и старые опоры контактной сети. В целом, комплексное благоустройство вдоль первой обновленной трамвайной ветки будет завершено к сентябрю, и тогда пассажирам ничего не будет доставлять неудобств.