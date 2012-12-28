Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
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Происшествия
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сегодня, 14:23
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Обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением
Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
— В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следственного комитета.
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