Обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В доме № 7 на улице 4-я Пятилетка накануне обнаружили тело 55-летнего мужчины с раной головы. Рядом находилось ружье.— В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального Следственного комитета.