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Общество
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сегодня, 16:05
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Лариса Ксенофонтова прошла «муниципальный фильтр»
Она стала второй, официально получившей поддержку депутатов.
Также Лариса Ксенофонтова предложила три кандидатуры, которые могут стать сенаторами Российской Федерации в случае ее победы на выборах — это депутат Липецкого городского Совета Евдокия Бычкова, доцент кафедры «Уголовное право и процесс» Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Вадим Егоров и помощник-референт депутата Липецкого областного Совета Татьяна Илигорская.
В течение 10-ти дней представители облизбиркома будут проверять документы Ларисы Ксенофонтовой и после вынесут свой вердикт — регистрировать в качестве кандидата в губернаторы или нет.
Напомним, первым «муниципальный фильтр» прошел действующий губернатор Игорь Артамонов, его выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия». Избирком уже зарегистрировал Артамонова в качестве кандидата на выборах губернатора Липецкой области.
В предвыборной гонке также участвуют Полина Валентинова (Новые люди), Анатолий Емельянов (ЛДПР), Юрий Логинов (Коммунисты России) и Сергей Токарев (КПРФ). У них остался всего день. Облизбирком принимает документы от претендентов на губернаторский пост до вечера 24 июля.
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