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Игоря Артамонова официально зарегистрировали кандидатом в губернаторы
Общество
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Общество
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55 минут назад

Игоря Артамонова официально зарегистрировали кандидатом в губернаторы

Он пока единственный, кто получил этот статус.

Сегодня на своем заседании облизбирком официально зарегистрировал действующего губернатора Игоря Артамонова кандидатом в губернаторы.

«Рассмотрев документы, представленные для регистрации, комиссия установила, что в листах поддержки кандидата содержатся 135 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, собранных в 19 муниципальных районах, округах, городских округах, находящихся на территории региона. По итогам проверки все подписи признаны достоверными», — сообщили в облизбиркоме

Председатель избирательной комиссии Липецкой области Сергей Елманов вручил Игорю Артамонову удостоверение о регистрации кандидатом.

Напомним, в выборах губернатора изъявили принять участие шесть человек: Игорь Артамонов (Единая Россия), Полина Валентинова (Новые люди), Анатолий Емельянов (ЛДПР), Лариса Ксенофонтова (Справедливая Россия — За Правду), Юрий Логинов (Коммунисты России) и Сергей Токарев (КПРФ).

Завтра в облизбирком планируют принести документы и депутатские подписи Анатолий Емельянов и Лариса Ксенофонтова. Они уже заручились поддержкой муниципальных депутатов, причем получили автографы с запасом.

Как рассказал GOROD48 кандидат от ЛДПР Анатолий Емельянов, он собрал 143 подписи. У представительницы партии «Справедливая Россия — За Правду!» Ларисы Ксенофонтовой также подписей больше, чем необходимые от 129 до 135 штук.

Кандидат от партии «Коммунисты России» Юрий Логинов намерен принести документы в избирком в последний день приема — 24 июля. У него тоже подписей с запасом.

— Сколько вы собрали подписей, ваши соперники называют цифры, — спросил GOROD48.

— С запасом! Не будем мериться подписями! — заявил Юрий Логинов.

Кандидат от КПРФ Сергей Токарев пока набрал только 40 подписей.

— Теперь это не от меня зависит. Все что мог сделать, я сделал, — отметил Сергей Токарев.

Представители кандидата от партии «Новые люди» Полины Валентиновой не смогли оперативно ответить на вопрос о количестве собранных подписей.

Документы, необходимые для участия в выборах, от претендентов на пост губерантора Липецкой области облизбирком ждет до вечера 24 июля. 

Фото: Telegram-канал Избирательная комиссия Липецкой области
выборы губернатора
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