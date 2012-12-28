В Липецкой области задержана несовершеннолетняя закладчица

При девушке обнаружены 54 свертка с наркотиками, часть она успела разложить по тайникам. Несмотря на несовершеннолетие, срок ей грозит — до 20 лет

В Лебедяни полицейскими задержана девушка-подросток, раскладывающая по тайникам наркотики. При ней обнаружены 54 свертка с наркотиками, и она уже успела сделать 8 так называемых «закладок».В ходе следствия выяснилось, что девушка в мессенджере познакомилась с неизвестными, по инструкциям которых и стала распространителем наркотиков.­- Виюле 2024 года она приобрела для распространения в виде «закладок» синтетический наркотик. Согласно указаниям куратора, распространила его в восьми местах на территории города Лебедянь, сообщив ему координаты «тайников». На стадии предварительного следствия вину в совершении преступления подозреваемая признала. Следователем регионального СК России по Липецкой области проводятся следственные и процессуальные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего, по результатам которых действиям подозреваемой будет дана окончательная правовая оценка. Также устанавливаются лица, в сговоре с которыми действовала подозреваемая. Санкция вменяемой статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, - сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.