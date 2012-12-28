У 66-летнего водителя конфисковали автомобиль «Шкода Йети»

Мужчина попался пьяным за рулём.

Усманский районный суд приговорил 66-летнего мужчину за повторный случай пьяной езды к 240 часам обязательных работ, лишению прав на 2,5 года и конфискации автомобиля «Шкода Йети». Водителя осудили по части 1 статьи 264.1 УК РФ (Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, водителя, который ранее уже получал административное наказание за езду в состоянии опьянения, остановили сотрудники ДПС 16 февраля этого года на улице Карла Маркса в Усмани. Освидетельствование подтвердило, что мужчина вновь сел за руль пьяным.