В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
В Чаплыгинском районе мать задолжала по алиментам на содержание годовалой дочери 166 000 рублей
600 единиц огнестрельного оружия изъяли росгвардейцы и сдали добровольно липчане в этом году
Происшествия
236
40 минут назад
1
У 66-летнего водителя конфисковали автомобиль «Шкода Йети»
Мужчина попался пьяным за рулём.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, водителя, который ранее уже получал административное наказание за езду в состоянии опьянения, остановили сотрудники ДПС 16 февраля этого года на улице Карла Маркса в Усмани. Освидетельствование подтвердило, что мужчина вновь сел за руль пьяным.
0
0
0
3
4
Комментарии (1)