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40 минут назад
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У 66-летнего водителя конфисковали автомобиль «Шкода Йети»

Мужчина попался пьяным за рулём.

Усманский районный суд приговорил 66-летнего мужчину за повторный случай пьяной езды к 240 часам обязательных работ, лишению прав на 2,5 года и конфискации автомобиля «Шкода Йети». Водителя осудили по части 1 статьи 264.1 УК РФ (Управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, будучи подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, водителя, который ранее уже получал административное наказание за езду в состоянии опьянения, остановили сотрудники ДПС 16 февраля этого года на улице Карла Маркса в Усмани. Освидетельствование подтвердило, что мужчина вновь сел за руль пьяным. 
ПДД
нарушение
пьяная езда
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25 минут назад
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