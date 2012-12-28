В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
В Липецке бедовая закладчица сбежала из-под домашнего ареста, ей грозит до 20 лет колонии
НЛМК Live
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16 минут назад
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«Мы металлурги и этим гордимся» - на НЛМК выпустили клип к празднику
Будни и гордость за профессию в одном произведении.
В нём показаны будни профессии и говорится о гордости за металлургию и комбинат.
«Стальная команда – с большой буквы Люди. Общие цели и разные судьбы. Мы металлурги НЛМК!», - поют в песне.
ПАО "НЛМК"
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