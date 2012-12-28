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197
16 минут назад
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«Мы металлурги и этим гордимся» - на НЛМК выпустили клип к празднику

Будни и гордость за профессию в одном произведении.

Новолипецкий металлургический комбинат поздравил своих сотрудников с профессиональным праздником и вех липчан с Днём города музыкальным клипом.

В нём показаны будни профессии и говорится о гордости за металлургию и комбинат.

«Стальная команда – с большой буквы Люди. Общие цели и разные судьбы. Мы металлурги НЛМК!», - поют в песне.

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ПАО "НЛМК"
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НЛМК
День металлургов
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