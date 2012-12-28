Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
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Липецкая вечЁрка: задержание убийцы слесаря, минирование соцобъектов и авария на водозаборе
В мире
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45 минут назад
Новый альбом Deep Purple появился на российских стримингах
В трек-листе 12 номеров, в том числе ранее вышедшие синглы Portable Door, Pictures of You и Lazy Sod. Продюсером выступил постоянный соратник группы Боб Эзрин.
«=1» стал первой полноформатной работой коллектива за три года, если считать с момента релиза диска кавер-версий Turning To Crime, и за четыре после выхода Whoosh!, если говорить об оригинальном материале, пишут «Известия».
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