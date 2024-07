Новый альбом Deep Purple появился на российских стримингах

Новый альбом британской группы Deep Purple под названием «=1» появился в продаже и не стриминговых платформах, в том числе российских. В дискографии коллектива пластинка стала 23-й — и 1-й с участием гитариста Саймона Макбрайда, заменившего в Deep Purple Стива Морса.В трек-листе 12 номеров, в том числе ранее вышедшие синглы Portable Door, Pictures of You и Lazy Sod. Продюсером выступил постоянный соратник группы Боб Эзрин.«=1» стал первой полноформатной работой коллектива за три года, если считать с момента релиза диска кавер-версий Turning To Crime, и за четыре после выхода Whoosh!, если говорить об оригинальном материале, пишут «Известия».