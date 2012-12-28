Подозреваемый в убийстве слесаря на улице Индустриальной гендиректор фирмы арестован до 16 сентября
Липчанин сменил номер телефона и вскоре узнал, что на него оформили 9 кредитов почти на 240 тысяч рублей
Липецкая вечЁрка: задержание убийцы слесаря, минирование соцобъектов и авария на водозаборе
Происшествия
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сегодня, 08:06
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В Липецке задержан пьяный угонщик автомобиля
На украденной машине он совершил ДТП
Уже через несколько часов угонщика поймали. Им оказался 25-летний липчанин. На угнанной «семерке» он врезался в припаркованный автомобиль, сбежал с места ДТП, но был задержан.
– Липчанин никогда не имел водительского удостоверения, а за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования он отказался. В отношении нарушителя составлены протоколы по ч.2 ст. 12.26, ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ и назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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