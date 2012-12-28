В Липецке задержан пьяный угонщик автомобиля

На украденной машине он совершил ДТП

В Липецке со двора на улице Московской угнали машину «ВАЗ-2107». Владелец обратился в полицию, информация была передана постам Госавтоинспекторов.Уже через несколько часов угонщика поймали. Им оказался 25-летний липчанин. На угнанной «семерке» он врезался в припаркованный автомобиль, сбежал с места ДТП, но был задержан.– Липчанин никогда не имел водительского удостоверения, а за рулём находился в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения освидетельствования он отказался. В отношении нарушителя составлены протоколы по ч.2 ст. 12.26, ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ и назначено наказание в виде 10 суток административного ареста. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса РФ. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.