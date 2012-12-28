В Ельце 23-летняя женщина и 28-летний мужчина перевели мошенникам 2,7 миллиона рублей

Жителей Липецкой области продолжают обманывать сотрудники «Центробанка», «ФСБ» и «сотового оператора».

17 июля в Ельце с заявлениями о мошенничестве обратились сотрудники одной и той же организации: 23-летняя женщина и 28-летний мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 12 по 17 июля им звонили «сотрудники Центробанка» и под предлогом перевода денег на безопасный счёт выманили у коллег в общей сложности 2 миллиона 740 тысяч рублей, которые те взяли в кредит в двух банках.В том же Ельце в полицию пришёл 64-летний пенсионер, которому звонили 16 июля с 13:00 до 18:00 и убедили принять меры по сохранности средств на счету. Мужчина снял 527 тысяч 910 рублей и перевёл деньги мошенникам.Также 17 июля 36-летняя женщина лишилась 33 тысяч 800 рублей под предолгом покупки мини-трактора.40-летний мужчина одолжил знакомой 11 тысяч рублей по просьбе в мессенджере, а оказалось — её аккаунт взломали. 58-летняя липчанка точно также лишилась 50 тысяч рублей.Сотруднице магазина позвонили на стационарный телефон торговой точки под видом её руководителя: под предлогом продажи баннеров женщина лишилась 8 тысяч рублей.45-летней липчанке сообщили, что её сим-карта в скором времени будет заблокирована, она продиктовала код из SMS и лишилась 60 тысяч рублей.36-летний мужчина поверил «сотруднику ФСБ», предупредившему его о том, что третьи лица пытаются похитить деньги липчанина. И ведь не соврал! По озвученной инструкции мужчина снял 101 тысячу рублей и через банкомат перевёл деньги мошенникам.