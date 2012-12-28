Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, Комсомольский пруд заполнят водой, и сражение за жизнь 4-летней малышки
Девочка сказала, что пойдет на кухню попить воды, а сама залезла на подоконник и выпала из окна
Общество
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28 минут назад
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Липчан ждет очередное испытание погодой: 35-градусная жара завтра, и гроза уже сегодня
Спасатели и метеорологи не успевают рассылать предупреждения одно «краше» другого.
Сегодня чуть прохладнее: +31.
Спасатели также предупредили липчан о надвигающейся грозе, она возможна в ближайшие 2-4 часа. При этом скорость ветра может составить 17 м/с.
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