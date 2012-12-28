Липчан ждет очередное испытание погодой: 35-градусная жара завтра, и гроза уже сегодня

Спасатели и метеорологи не успевают рассылать предупреждения одно «краше» другого.

МЧС распространило предупреждение о 35-градусной жаре, которая прогнозируется на 17-18 июля.Сегодня чуть прохладнее: +31.Спасатели также предупредили липчан о надвигающейся грозе, она возможна в ближайшие 2-4 часа. При этом скорость ветра может составить 17 м/с.